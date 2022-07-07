После разрыва с девушкой. Том Круз проводит время с Натали Портман и Сереной Уильямс

Голливудский актер организовал празднование своего юбилея.

60-летний американский актер Том Круз продолжил празднование своего дня рождения в компании Натали Портман и Серены Уильямс в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Юбиляр вместе с актрисой и известной теннисисткой с ее мужем был замечен в ресторане Novikov в столице Великобритании.

[ + – ] Том Круз в Лондоне

Для вечернего выхода в свет Круз выбрал приталенную голубую футболку, темно-синие джинсы и черные туфли. Тем временем Серена Уильямс надела розовое мини-платье, а Натали Портман продемонстрировала элегантное черное платье в горошек с открытыми плечами и отдельными рукавами.

Вечеринка в Novikov стала завершением многодневного празднования юбилея Тома Круза. До этого голливудская знаменитость собрала друзей в Soho Farmhouse в Оксфордшире. Среди гостей торжества были актеры Саймон Пегг и Бенедикт Камбербэтч.

[ + – ] Том Круз Фото: Скриншот

Напомним, 60-летний Том Круз накануне внезапно разошелся со своей девушкой Хейли Этвелл после двух лет романтических отношений. После этого он уже был замечен в компании тайной незнакомки во время концерта Адель в Лондоне.

Также Фокус писал о планах на празднование 60-го дня рождения Тома Круза. Голливудский актер собирался провести важный день в компании принца Уильяма и Дэвида Бекхэма.