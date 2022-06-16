Том Круз собирается отпраздновать 60-летие с принцем Уильямом и Дэвидом Бекхэмом

Голливудская звезда собирается закатить две шикарные вечеринки: в США и в Великобритании

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3 июля Том Круз собирается отметить свой 60-летний юбилей, и в честь этого устроит сразу две роскошные вечеринки. На родине, в США, и в Великобритании, где у него много друзей. Об этом пишет Daily Mail.

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"Это будет очень круто. Том собирается пригласить Дэвида Бекхэма и принца Уильяма", — сообщил инсайдер.

[ + – ] Том Круз, Кейт Миддлтон и принц Уильям на премьере фильма Фото: Getty Images

Круз сначала устроит вечеринку в роскошном клубе Soho Farmhouse в Котсуолдсе. Затем он прилетит в США на частном самолете, чтобы отпраздновать это событие со своими американскими друзьями.

Список гостей на обеих вечеринках будет очень эксклюзивным и первоклассным, и само собой, кроме Бекхэма и принца в списке приглашенных будет немало селебрити.

По слухам, Круз также пригласит свою уже бывшую девушку Хейли Атвелл. Хоть пара и рассталась, но они сохранили дружеские отношения. Неизвестно правда, будут ли приглашены его бывшее жены: Николь Кидман и Кэти Холмс, а также его дети, в частности, дочь Сури.

Присутствие принца Уильяма тоже под вопросом. Он, возможно, и хотел бы прийти, но он связан обязательствами члена королевской семьи.

Принц и Кейт Миддлтон стали почетными гостями на премьере нового фильма Круза "Лучший стрелок: Мэверик", куда главная звезда с помпой прибыл на вертолете.

Том так увлекся своими дорогими гостями, что даже нарушил королевский протокол, подав руку Кейт, когда она поднималась по лестнице в своем роскошном вечернем платье.

К слову, принц Уильям оказался большим фанатом оригинального фильма "Лучший стрелок", который сделал Тома Круза звездой. Он даже дополнил свой образ элегантными слипперами – модными туфлями с вышитыми самолетиками.