Слипперы. Что надо знать о стильной обуви принца Уильяма, которую ввел в моду его предок
Во время кинофестиваля в Каннах принц появился в бархатных туфлях, которые немедленно вызвали ажиотаж среди модников
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Во время премьеры фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в Каннах, на красной дорожке неожиданно появились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Их сопровождал режиссер и исполнитель главной роли – Том Круз.
Оказалось, что принц большой поклонник оригинального фильма 1986 года, благодаря которому Том Круз стал настоящей звездой.
Герцоги Кембриджские ожидаемо произвели фурор – Кейт, благодаря своему потрясающему вечернему платью от Roland Mouret с открытыми плечами, а Уильям – из-за своих оригинальных бархатных туфель, которые даже модные таблоиды не смогли назвать правильно, а, между прочим, это классическая английская обувь, которая стала модной благодаря принцу Альберту, супругу королевы Виктории.
Слипперы иногда так и называют: "тапочки принца Альберта". А Бернхард Ретцель, автор книги "Джентльмен. Классическая мода для мужчин" называет эту обувь "идеальной для деревни". Впрочем, слипперы появились, как альтернатива уличной обуви, чтобы джентльмены не портили паркетные полы в своих загородных домах.
Якобы первые бархатные тапочки с подкладкой из стеганого шелка и кожаной подошвой заказал именно принц Альберт, ему, разумеется, начали подражать, и слипперы вошли в моду. Нововведение в строгую викторианскую эпоху оказалось весьма удобным, к тому же тонкая, кожаная подошва не портила паркет и ковры, отсюда и название "слипперы" от to slip — "скользить".
В наше время слипперы перестали быть домашней обувью и селебрити частенько надевают их на красные дорожки. Ведь их уместно носить без носков и они отлично смотрятся с костюмами.
Слипперами называется мужская обувь с бархатным верхом, на котором исторически вышивали вензель владельца, а сейчас, что душе угодно. В викторианскую эпоху зачастую тапочки для своих любимых вышивали жены и невесты, сейчас этим занимаются модные дома.
Слипперы принца Уильяма были украшены, как мы помним, изображениями самолетов, что соответствовало тематике фильма.
Поклонниками слипперов в разные времена были Уинстон Черчилль, Фред Астор, актер Эдди Редмейн, Брэд Питт, Райан Гослинг и многие другие. Оказалось, что и герцог Кембриджский в команде любителей этой обуви.