Слипперы. Что надо знать о стильной обуви принца Уильяма, которую ввел в моду его предок

Во время кинофестиваля в Каннах принц появился в бархатных туфлях, которые немедленно вызвали ажиотаж среди модников

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Во время премьеры фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в Каннах, на красной дорожке неожиданно появились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Их сопровождал режиссер и исполнитель главной роли – Том Круз.

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Оказалось, что принц большой поклонник оригинального фильма 1986 года, благодаря которому Том Круз стал настоящей звездой.

Герцоги Кембриджские ожидаемо произвели фурор – Кейт, благодаря своему потрясающему вечернему платью от Roland Mouret с открытыми плечами, а Уильям – из-за своих оригинальных бархатных туфель, которые даже модные таблоиды не смогли назвать правильно, а, между прочим, это классическая английская обувь, которая стала модной благодаря принцу Альберту, супругу королевы Виктории.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Слипперы иногда так и называют: "тапочки принца Альберта". А Бернхард Ретцель, автор книги "Джентльмен. Классическая мода для мужчин" называет эту обувь "идеальной для деревни". Впрочем, слипперы появились, как альтернатива уличной обуви, чтобы джентльмены не портили паркетные полы в своих загородных домах.

[ + – ] Королева Виктория с принцем Альбертом и детьми Фото: Соцсети

Якобы первые бархатные тапочки с подкладкой из стеганого шелка и кожаной подошвой заказал именно принц Альберт, ему, разумеется, начали подражать, и слипперы вошли в моду. Нововведение в строгую викторианскую эпоху оказалось весьма удобным, к тому же тонкая, кожаная подошва не портила паркет и ковры, отсюда и название "слипперы" от to slip — "скользить".

[ + – ] Вышитые слипперы викторианской эпохи Фото: Скриншот

В наше время слипперы перестали быть домашней обувью и селебрити частенько надевают их на красные дорожки. Ведь их уместно носить без носков и они отлично смотрятся с костюмами.

Слипперами называется мужская обувь с бархатным верхом, на котором исторически вышивали вензель владельца, а сейчас, что душе угодно. В викторианскую эпоху зачастую тапочки для своих любимых вышивали жены и невесты, сейчас этим занимаются модные дома.

[ + – ] Современные слипперы Фото: Скриншот

Слипперы принца Уильяма были украшены, как мы помним, изображениями самолетов, что соответствовало тематике фильма.

[ + – ] Райан Гослинг в слипперах Фото: Скриншот

Поклонниками слипперов в разные времена были Уинстон Черчилль, Фред Астор, актер Эдди Редмейн, Брэд Питт, Райан Гослинг и многие другие. Оказалось, что и герцог Кембриджский в команде любителей этой обуви.