Сліпери. Що треба знати про стильне взуття принца Вільяма, яке ввів у моду його предок

Під час кінофестивалю в Каннах принц з'явився в оксамитових туфлях, які негайно спричинили ажіотаж серед модників.

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Під час прем'єри фільму "Найкращий стрілець: Меверік" у Каннах на червоній доріжці зненацька з'явилися принц Вільям і Кейт Міддлтон. Їх супроводжував режисер і виконавець головної ролі — Том Круз.

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Виявилося, що принц — великий шанувальник оригінального фільму 1986 року, завдяки якому Том Круз став справжньою зіркою.

Герцоги Кембриджські очікувано спричинили фурор — Кейт, завдяки своїй приголомшливій вечірній сукні від Roland Mouret із відкритими плечима, а Вільям — через свої оригінальні оксамитові черевики, які навіть модні таблоїди не змогли назвати правильно, а, між іншим, це класичне англійське взуття, яка стало модним завдяки принцу Альберту, чоловіку королеви Вікторії.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Сліпери іноді так і називають: "капці принца Альберта". А Бернхард Ретцель, автор книги "Джентльмен. Класична мода для чоловіків" називає це взуття "ідеальним для села". Утім, сліпери з'явилися як альтернатива вуличному взуттю, щоб джентльмени не псували паркетну підлогу у своїх заміських будинках.

[ + – ] Королева Вікторія з принцом Альбертом і дітьми Фото: Соцсети

Нібито перші оксамитові капці з підкладкою зі стьобаного шовку та шкіряною підошвою замовив саме принц Альберт, його, зрозуміло, почали наслідувати, і сліпери увійшли в моду. Нововведення в сувору вікторіанську епоху виявилося дуже зручним, до того ж тонка шкіряна підошва не псувала паркет і килими, звідси й назва "сліпери" від to slip — "ковзати".

[ + – ] Вишиті сліпери вікторіанської доби Фото: Скриншот

У наш час сліпери перестали бути домашнім взуттям, і селебріті часто надягають їх на червоні доріжки. Адже їх доречно носити без шкарпеток і вони мають чудовий виглядіз костюмами.

Сліперами називається чоловіче взуття з оксамитовим верхом, на якому історично вишивали вензель власника, а зараз — що душі завгодно. У вікторіанську епоху найчастіше капці для своїх коханих вишивали дружини та наречені, зараз цим займаються модні доми.

[ + – ] Сучасні сліпери Фото: Скриншот

Сліпери принца Вільяма були прикрашені зображеннями літаків, що відповідало тематиці фільму.

[ + – ] Раян Гослінг у сліперах Фото: Скриншот

Прихильниками сліперів у різні часи були Вінстон Черчилль, Фред Астор, актор Едді Редмейн, Бред Пітт, Раян Гослінг і багато інших. Виявилося, що й герцог Кембриджський у команді любителів цього взуття.