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Сліпери. Що треба знати про стильне взуття принца Вільяма, яке ввів у моду його предок

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Фото: Getty Images | Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Каннському кінофестивалі

Під час кінофестивалю в Каннах принц з'явився в оксамитових туфлях, які негайно спричинили ажіотаж серед модників.

Під час прем'єри фільму "Найкращий стрілець: Меверік" у Каннах на червоній доріжці зненацька з'явилися принц Вільям і Кейт Міддлтон. Їх супроводжував режисер і виконавець головної ролі — Том Круз.

Виявилося, що принц — великий шанувальник оригінального фільму 1986 року, завдяки якому Том Круз став справжньою зіркою.

Герцоги Кембриджські очікувано спричинили фурор — Кейт, завдяки своїй приголомшливій вечірній сукні від Roland Mouret із відкритими плечима, а Вільям — через свої оригінальні оксамитові черевики, які навіть модні таблоїди не змогли назвати правильно, а, між іншим, це класичне англійське взуття, яка стало модним завдяки принцу Альберту, чоловіку королеви Вікторії.

принц Вільям, кейт міддлтон, Канський кінофестиваль
Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Каннському кінофестивалі
Фото: Getty Images

Сліпери іноді так і називають: "капці принца Альберта". А Бернхард Ретцель, автор книги "Джентльмен. Класична мода для чоловіків" називає це взуття "ідеальним для села". Утім, сліпери з'явилися як альтернатива вуличному взуттю, щоб джентльмени не псували паркетну підлогу у своїх заміських будинках.

королева вікторія, принц альберт, вікторіанська епоха
Королева Вікторія з принцом Альбертом і дітьми
Фото: Соцсети

Нібито перші оксамитові капці з підкладкою зі стьобаного шовку та шкіряною підошвою замовив саме принц Альберт, його, зрозуміло, почали наслідувати, і сліпери увійшли в моду. Нововведення в сувору вікторіанську епоху виявилося дуже зручним, до того ж тонка шкіряна підошва не псувала паркет і килими, звідси й назва "сліпери" від to slip — "ковзати".

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Вишиті сліпери вікторіанської доби
Фото: Скриншот

У наш час сліпери перестали бути домашнім взуттям, і селебріті часто надягають їх на червоні доріжки. Адже їх доречно носити без шкарпеток і вони мають чудовий виглядіз костюмами.

Сліперами називається чоловіче взуття з оксамитовим верхом, на якому історично вишивали вензель власника, а зараз — що душі завгодно. У вікторіанську епоху найчастіше капці для своїх коханих вишивали дружини та наречені, зараз цим займаються модні доми.

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Сучасні сліпери
Фото: Скриншот

Сліпери принца Вільяма були прикрашені зображеннями літаків, що відповідало тематиці фільму.

раян гослінг, модне взуття, сліпери, капці принца Альберта
Раян Гослінг у сліперах
Фото: Скриншот

Прихильниками сліперів у різні часи були Вінстон Черчилль, Фред Астор, актор Едді Редмейн, Бред Пітт, Раян Гослінг і багато інших. Виявилося, що й герцог Кембриджський у команді любителів цього взуття.