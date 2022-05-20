Том Круз взяв за руку Кейт Міддлтон на очах принца Вільяма (відео)

Американський актор допоміг герцогині піднятися сходами.

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59-річний Том Круз, який був присутнім на прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Меверік" у межах благодійної організації Film TV на площі Лестер-сквер у Лондоні, став справжнім героєм вечора за участю герцогів Кембриджських, пише Daily Mail.

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Актор, який і без того був зіркою прем'єри, оскільки грає в картині головну роль, викликав розчулення в публіки після того, як подав руку дружині принца Вільяма Кетрін, коли та піднімалася сходами.

При цьому принц Вільям, який на публіці практично ніколи не бере дружину за руку, як і вона його, згідно з королівським протоколом, відреагував на такий учинок американського актора цілком прихильно.

Момент лицарства був помічений журналістами та шанувальниками, які похвалили "чарівного" Круза за допомогу Кейт.

"Містер #TomCruise — ідеальний джентльмен. #ПринцВільям — ідеальне побачення, а #КетрінГерцогиня Кембриджська — красуня балу", "Він завжди джентльмен і ні на секунду не забуває, як поводитися на публіці", — писали у Twitter.

Подружжя про щось жваво розмовляло з Крузом, перебуваючи у відмінному настрої, а потім Том представив королівських осіб своїм колегам Дженніфер Коннеллі, Джону Гемму та Майлзу Теллеру. Кейт і Круз перекинулися парою жартів, і вигляд герцогині, що сміється, не залишив спостерігачів байдужими. Вони зійшлися на тому, що американська суперзірка підкорила її своїм "голлівудським шармом".

Сама герцогиня Кетрін мала на прем'єрі дуже ефектний вигляд у сукні-колоні від Roland Mouret із відкритими плечима, вирізом бардо та білою смугою зверху. Образ вона доповнила діамантовими Robinson Pelham's Tsar Star із 14-каратного білого золота, клатчем від Alexander McQueen і туфлями Prada.

А ось її чоловік з'явився на публіці в оксамитових туфлях, на яких були вишиті винищувачі як відсилання на фільм. Оригінал картини 1986 року — один із улюблених у принца Вільяма.