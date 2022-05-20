Кейт Міддлтон порушила королівський дрес-код і вразила публіку: новий вихід герцогині

Дружина майбутнього короля Великої Британії Кейт Міддлтон мала бездоганний вигляд у чорно-білому ансамблі.

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40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін викликала фурор на червоній доріжці прем'єри фільму "Найкращий стрілець: Маверік" у Лондоні, де з'явилася разом із чоловіком, принцом Вільямом.

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Цього разу Кейт Міддлтон вразила публіку розкішною чорною сукнею-колонною у стилі "старий Голлівуд" від Roland Mouret з відкритими плечима, вирізом бардо та білою смугою поверх. Таким нарядом Кетрін порушила королівський дрес-код, який забороняє жінкам з монаршої сім'ї з'являтися на публіці в речах, що оголюють плечі. Однак це не завадило дружині принца Вільяма буквально сяяти.

Блиску образу герцогині додали ексклюзивні діамантові сережки Robinson Pelham's Tsar Star із 14-каратного білого золота за 10,5 тис. фунтів стерлінгів, створені ювеліром із Челсі, а також клатч від Alexander McQueen за 2300 фунтів стерлінгів.

Фото: Getty Images

Макіяж Кейт також був бездоганним. Візажист вибрав для неї яскраву підводку у стилі 1960-х, акцентував на чітких лініях брів і надав шкірі золотистого сяйва. Волосся герцогині цього разу було прямим, без звичних хвиль, і зачесане за спину.

Принц Вільям одягнув на прем'єру темно-синій оксамитовий смокінг від Alexander McQueen, темні штани та оксамитові туфлі з вишитими мініатюрними винищувачами як данина сюжету фільму.

[ + – ] На взутті принца Вільяма вишиті винищувачі Фото: Getty Images

На червоній доріжці подружжя приєдналося до виконавця головної ролі Тома Круза та його колег з фільму Дженніфер Коннеллі, Джона Гемма та Майлза Теллера. За словами американського актора, в них із принцом Вільямом "багато спільного":

"Ми обоє любимо Англію, і ми обидва льотчики, ми обоє любимо літати".

У "Маверіку", високо оціненому критиками, Том знову зіграв роль американського морського льотчика Піта Мітчелла, а сам фільм представлений через 36 років після виходу оригіналу 1986 року.

Крім Круза, герцогів Кембриджських на прем'єрі вітали лорд-лейтенант сер Кеннет Оліса, Кемерон Сондерс, виконувач обов'язків голови Благодійного фонду кіно та телебачення, та Алекс Памфрі, генеральний директор організації. На заході до членів королівської сім'ї також приєдналося багато знаменитостей, які позували перед справжнім винищувачем P51 біля центрального кінотеатру.

Кейт і Вільям ушановані VIP-прев'ю нового фільму в лондонському кінотеатрі минулого місяця після того, як Круз дізнався, що принц є великим шанувальником оригінальної картини 1986 року.

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