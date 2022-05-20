Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код и потрясла публику: новый выход герцогини

Жена будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон выглядела безупречно в черно-белом ансамбле.

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40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин произвела фурор на красной дорожке премьеры фильма "Лучший стрелок: Маверик" в Лондоне, где появилась вместе с супругом, принцем Уильямом.

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В этот раз Кейт Миддлтон поразила публику роскошным черным платьем-колонной в стиле "старый Голливуд" от Roland Mouret с открытыми плечами, вырезом бардо и белой полосой поверх. Таким нарядом Кэтрин нарушила королевский дресс-код, запрещающий женщинам из монаршей семьи появляться на публике в вещах, оголяющих плечи. Однако это совершено не помешало жене принца Уильяма буквально сиять.

Блеска образу герцогини добавили эксклюзивные бриллиантовые серьги Robinson Pelham's Tsar Star из 14-каратного белого золота за 10,5 тыс. фунтов стерлингов, созданные ювелиром из Челси, а также клатч от Alexander McQueen за 2300 фунтов стерлингов.

Фото: Getty Images

Макияж Кейт также был безупречен. Визажист выбрал для нее яркую подводку в стиле 1960-х, подчеркнул четкие линии бровей и придал коже золотистое сияние. Волосы герцогини в этот раз были прямыми, без привычных волн, и зачесаны за спину.

Принц Уильям надел на премьеру темно-синий бархатный смокинг от Alexander McQueen, темные брюки и бархатные туфли с с вышитыми миниатюрными истребителями как дань сюжету фильма.

[ + – ] На обуви принца Уильяма вышиты истребители Фото: Getty Images

На красной дорожке супруги присоединились к исполнителю главной роли Тому Крузу и его коллегам по фильму Дженнифер Коннелли, Джону Хэмму и Майлзу Теллеру. По словам американского актера, у них с принцем Уильямом "много общего":

"Мы оба любим Англию, и мы оба летчики, мы оба любим летать".

В "Маверике", высоко оцененном критиками, Том вновь сыграл роль американского морского летчика Пита Митчелла, а сам фильм представлен через 36 лет после выхода оригинала 1986 года.

Кроме Круза, герцогов Кембриджских на премьере приветствовали лорд-лейтенант сэр Кеннет Олиса, Кэмерон Сондерс, исполняющий обязанности председателя Благотворительного фонда кино и телевидения, и Алекс Памфри, генеральный директор организации. На мероприятии к членам королевской семьи также присоединилось множество знаменитостей, которые позировали перед настоящим истребителем P51 возле центрального кинотеатра.

Кейт и Уильям были удостоены VIP-превью нового фильма в лондонском кинотеатре в прошлом месяце после того, как Круз узнал, что принц является большим поклонником оригинальной картины 1986 года.

Напомним, какие вечерние наряды Кейт Миддлтон стали самыми запоминающимися.