Том Круз взял за руку Кейт Миддлтон на глазах у принца Уильяма (видео)

Американский актер помог герцогине подняться по ступенькам.

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59-летний Том Круз, присутствовавший на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в рамках благотворительной организации Film TV на площади Лестер-сквер в Лондоне, стал настоящим героем вечера с участием герцогов Кембриджских, пишет Daily Mail.

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Актер, который и без того был звездой премьеры, поскольку играет в картине главную роль, вызвал умиление у публики после того, как подал руку жене принца Уильяма Кэтрин, когда та поднималась по ступеньках.

При этом принц Уильям, который на публике практически никогда не берет жену за руку, как и она его, согласно королевскому протоколу, отреагировал на такой поступок американского актера вполне благосклонно.

Момент рыцарства был замечен журналистами и поклонниками, которые похвалили "очаровательного" Круза за помощь Кейт.

"Мистер #TomCruise — идеальный джентльмен. #ПринцУильям – идеальное свидание, а #КэтринГерцогиня Кембриджская – красавица бала", "Он всегда джентльмен и ни на секунду не забывает, как вести себя на публике", – писали в Twitter.

Супруги о чем-то оживленно беседовали с Крузом, пребывая в отличном настроении, а затем Том представил королевских особ своим коллегам Дженнифер Коннелли, Джону Хэмму и Майлзу Теллеру. Кейт и Круз перекинулись парой шуток, и вид смеющейся герцогини не оставил наблюдателей равнодушными. Они сошлись на том, что американская суперзвезда покорила ее своим "голливудским шармом".

Сама герцогиня Кэтрин выглядела на премьере очень эффектно в платье-колонне от Roland Mouret с открытыми плечами, вырезом бардо и белой полосой поверх. Образ она дополнила бриллиантовыми Robinson Pelham's Tsar Star из 14-каратного белого золота, клатчем от Alexander McQueen и туфлями Prada.

А вот ее супруг появился на публике в бархатных туфлях, на которых были вышиты истребители как отсылка к фильму. Оригинал картины 1986 года – один из любимых у принца Уильяма.