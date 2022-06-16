Том Круз збирається відсвяткувати 60-річчя з принцом Вільямом і Девідом Бекхемом

Голлівудська зірка збирається влаштувати дві шикарні вечірки: у США та у Великій Британії.

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3 липня Том Круз має намір відзначити свій 60-річний ювілей, і на честь цього влаштує одразу дві розкішні вечірки. На батьківщині, у США, та у Великій Британії, де в нього багато друзів. Про це пише Daily Mail.

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"Це буде дуже круто. Том збирається запросити Девіда Бекхема та принца Вільяма", — повідомив інсайдер.

[ + – ] Том Круз, Кейт Міддлтон і принц Вільям на прем'єрі фільму Фото: Getty Images

Круз спочатку влаштує вечірку ров зкішному клубі Soho Farmhouse у Котсволдсі. Потім він прилетить у США приватним літаком, щоб відсвяткувати цю подію зі своїми американськими друзями.

Список гостей на обох вечірках буде дуже ексклюзивним і першокласним, і, само собою, крім Бекхема та принца, у списку запрошених буде чимало селебриті.

За чутками, Круз також запросить свою колишню дівчину Гейлі Атвелл. Хоч пара і розлучилася, але вони зберегли дружні стосунки. Невідомо щоправда, чи будуть запрошені його колишні дружини: Ніколь Кідман і Кеті Голмс, — а також його діти, зокрема, дочка Сурі.

Присутність принца Вільяма також під питанням. Він, можливо, і хотів би прийти, але він пов'язаний зобов'язаннями члена королівської сім'ї.

Принц і Кейт Міддлтон стали почесними гостями на прем'єрі нового фільму Круза "Найкращий стрілець: Меверік", куди головна зірка з помпою прибув на гелікоптері.

Том так захопився своїми дорогими гостями, що навіть порушив королівський протокол, подавши руку Кейт, коли вона піднімалася сходами у своїй розкішній вечірній сукні.

До речі, принц Вільям виявився великим фанатом оригінального фільму "Найкращий стрілець", який зробив Тома Круза зіркою. Він навіть доповнив свій образ елегантними сліперами — модними туфлями з вишитими літачками.