Актор зустрічався зі своєю колегою з фільму — Гейлі Етвел

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59-річна голлівудська суперзірка Том Круз раптово розлучився зі своєю дівчиною — акторкою Гейлі Етвел, з якою вони разом працювали над фільмом "Місія нездійсненна 7". Про це пише Daily Mail.

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Відбулося це лише через кілька днів після прем'єри сиквелу культового фільму "Top Gun: Maverick ("Найкращий стрілець: Маверік"). Ще недавно пара разом позувала на червоних доріжках. А тепер вони оголосили про розлучення".

"На жаль, у них нічого не вийшло. Так що вони вирішили, що їм краще їм залишитися друзями", — заявило джерело близьке до пари.

Також інсайдер повідомив, що кожна поява на публіці викликала такий фурор, що це незабаром почало їх обтяжувати. Раніше вони вже розлучалися, але знову зійшлися.

"Вони дуже добре ладнають, і між ними є ця "хімія", так що вони вирішили дати стосункам ще один шанс на початку цього року. Але те, що чудово працювало за зачиненими дверима, не спрацювало так добре, коли стало надбанням громадськості", — резюмував джерело.

59-річний Том Круз та 40-річна Гейлі Етвел весь минулий рік постійно були разом на знімальному майданчику фільму "Місія нездійсненна 7": знімали фільм у Великій Британії, у Римі, Венеції та Норвегії.

Офіційно вони не підтверджували, що у стосунках з 2020 року, але інсайдери зазначали, що вони стали дуже близькими і майже не розлучалися. У вересні 2021 року вони розійшлися, але потім знову зійшлися.

Том Круз не мав серйозних стосунків з моменту його розлучення з колишньою дружиною Кеті Голмс. А трапилося це ще 2012 року.

Пара має спільну доньку Сурі, якій нещодавно виповнилося 16 років.

Нагадаємо, перший агентка Тома Круза, яка допомогла йому з кар'єрою, розповіла про те, як актор одержимий своєю зовнішністю та як хотів стати знаменитим.