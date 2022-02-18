Агентка Тома Круза розповіла про його одержимість своєю зовнішністю
Ейлін Берлін була першою агенткою актора-початківця і навіть пустила його пожити у свій будинок.
86-річна Ейлін Берлін, яка була першою агенткою Тома Круза, дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про його одержимість своєю зовнішністю та про його проблеми зі спілкуванням. Про це пише Daily Mail.
Том Круз, який наразі може похвалитися успішною кар'єрою в Голлівуді та багатомільйонним статком, розпочинав свою кар'єру у 18 років, працюючи офіціантом у Нью-Йорку.
Грошей у нього не було, тому Ейлін, розглянувши в ньому талант, зайнялася його кар'єрою, а також надала житло у власному будинку. Кімната її сина порожня, так що Круз її зайняв, і, вирушаючи на проби, користувався машиною її чоловіка.
За її словами, Круз був одержимий своєю зовнішністю і одного разу витратив цілий день, щоб визначитися з вдалими позами для фотосесій.
"Чого я ніколи не бачила, так це щасливого Тома. Він був дуже амбітний і сповнений рішучості стати зіркою. Але при цьому він був невпевненим у собі перфекціоністом", — згадує Ейлін. Навіть знімаючись в одному зі своїх перших фільмів, "Ризикований бізнес", Круз надав продюсерам райдер з 11 пунктів, серед яких була вимога "першокласного готелю" та "кращої роздягальні".
Втім, після цієї молодіжної комедії Круз і справді став зіркою і зміг диктувати свої умови.
За словами Ейлін, Круз виріс із батьком-тираном, з вітчимом стосунки також були не надто близькими. У свій час юнак хотів стати священиком, але його вигнали із семінарії, коли він разом з іншими студентами вкрав вино з комори.
Актором він захотів стати після участі в шкільних постановках і з того часу був одержимий.
"Хотіла б я, щоб у його житті було хоч щось ще. Але я не думаю, що він любить людей. Він любить лише те, що робить", — зазначає Ейлін.
Втім, Том Круз завжди переживав через свою зовнішність, особливо через зріст – 170 см. І хоч Круз заперечував це в інтерв'ю, він зробив операцію на носі, поставив вініри на зуби та переніс пересадку волосся.
Так що Ейлін не здивувалася, коли почула чутки, що Круз зробив собі ін'єкції філерів.
"Томмі створив навколо себе ауру юності. Я думаю, він зробить усе можливе, щоб якнайдовше зберегти свій молодий образ, і боротиметься з усім, що стане на його шляху", — зазначила вона.
Круз кликав Ейлін із собою, коли переїжджав до Лос-Анджелеса, але вона відмовилася. Втім, вони підтримували близькі стосунки і, вступивши до лав саєнтологів, Круз навіть надсилав їй запрошення на церковні заходи.
"Я думаю, що Томмі був ідеальним кандидатом для саєнтологів. Він нікого не знав у Лос-Анджелесі і був дуже самотній. У терапію він не вірив, але явно потребував допомоги і саєнтологи були тут як тут", — розповіла Ейлін. Вона зізналася, що була здивована, коли дізналася, що Круз був одружений тричі і кожен із його шлюбів тривав так довго. На її думку, він дуже самотній.
"Мені сумно за нього. Я турбуюся, що він самотній. Поки він може працювати і знімати свої фільми, з ним усе буде гаразд. Що станеться, якщо він колись не зможе цього зробити, я не знаю", — резюмувала перша агентка Круза.