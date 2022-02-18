Агентка Тома Круза розповіла про його одержимість своєю зовнішністю

Ейлін Берлін була першою агенткою актора-початківця і навіть пустила його пожити у свій будинок.

86-річна Ейлін Берлін, яка була першою агенткою Тома Круза, дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про його одержимість своєю зовнішністю та про його проблеми зі спілкуванням. Про це пише Daily Mail.

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Том Круз, який наразі може похвалитися успішною кар'єрою в Голлівуді та багатомільйонним статком, розпочинав свою кар'єру у 18 років, працюючи офіціантом у Нью-Йорку.

[ + – ] Ейлін Берлін – перша агентка Тома Круза Фото: The Daily Mail

Грошей у нього не було, тому Ейлін, розглянувши в ньому талант, зайнялася його кар'єрою, а також надала житло у власному будинку. Кімната її сина порожня, так що Круз її зайняв, і, вирушаючи на проби, користувався машиною її чоловіка.

За її словами, Круз був одержимий своєю зовнішністю і одного разу витратив цілий день, щоб визначитися з вдалими позами для фотосесій.

"Чого я ніколи не бачила, так це щасливого Тома. Він був дуже амбітний і сповнений рішучості стати зіркою. Але при цьому він був невпевненим у собі перфекціоністом", — згадує Ейлін. Навіть знімаючись в одному зі своїх перших фільмів, "Ризикований бізнес", Круз надав продюсерам райдер з 11 пунктів, серед яких була вимога "першокласного готелю" та "кращої роздягальні".

[ + – ] Одні з перших знімків актора-початківця Тома Круза Фото: The Daily Mail [ + – ] Одні з перших знімків актора-початківця Тома Круза Фото: The Daily Mail

Втім, після цієї молодіжної комедії Круз і справді став зіркою і зміг диктувати свої умови.

За словами Ейлін, Круз виріс із батьком-тираном, з вітчимом стосунки також були не надто близькими. У свій час юнак хотів стати священиком, але його вигнали із семінарії, коли він разом з іншими студентами вкрав вино з комори.

Актором він захотів стати після участі в шкільних постановках і з того часу був одержимий.

"Хотіла б я, щоб у його житті було хоч щось ще. Але я не думаю, що він любить людей. Він любить лише те, що робить", — зазначає Ейлін.

Втім, Том Круз завжди переживав через свою зовнішність, особливо через зріст – 170 см. І хоч Круз заперечував це в інтерв'ю, він зробив операцію на носі, поставив вініри на зуби та переніс пересадку волосся.

Так що Ейлін не здивувалася, коли почула чутки, що Круз зробив собі ін'єкції філерів.

[ + – ] Том Круз після пластичної операції Фото: Скріншот

"Томмі створив навколо себе ауру юності. Я думаю, він зробить усе можливе, щоб якнайдовше зберегти свій молодий образ, і боротиметься з усім, що стане на його шляху", — зазначила вона.

Круз кликав Ейлін із собою, коли переїжджав до Лос-Анджелеса, але вона відмовилася. Втім, вони підтримували близькі стосунки і, вступивши до лав саєнтологів, Круз навіть надсилав їй запрошення на церковні заходи.

[ + – ] Лист від Тома Круза Фото: The Daily Mail

"Я думаю, що Томмі був ідеальним кандидатом для саєнтологів. Він нікого не знав у Лос-Анджелесі і був дуже самотній. У терапію він не вірив, але явно потребував допомоги і саєнтологи були тут як тут", — розповіла Ейлін. Вона зізналася, що була здивована, коли дізналася, що Круз був одружений тричі і кожен із його шлюбів тривав так довго. На її думку, він дуже самотній.

"Мені сумно за нього. Я турбуюся, що він самотній. Поки він може працювати і знімати свої фільми, з ним усе буде гаразд. Що станеться, якщо він колись не зможе цього зробити, я не знаю", — резюмувала перша агентка Круза.