Агент Тома Круза рассказала о его одержимостью своей внешностью

Эйлин Берлин была первым агентом начинающего актера и даже пустила его пожить в свой дом

86-летняя Эйлин Берлин, которая была первым агентом Тома Круза, дала откровенное интервью в котором рассказала о его одержимости своей внешностью и о его проблемах с общением. Об этом пишет Daily Mail.

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Том Круз, который сейчас может похвастаться успешной карьерой в Голливуде и многомиллионным состоянием, начинал свою карьеру в 18 лет, работая официантом в Нью-Йорке.

[ + – ] Эйлин Берлин - первый агент Тома Круза Фото: The Daily Mail

Денег у него не было, а потому Эйлин, разглядев в нем талант, занялась его карьерой, а также предоставила жилье в собственном доме. Комната ее сына пустовала, так что Круз ее занял, и, отправляясь на пробы, пользовался машиной ее мужа.

По ее словам, Круз был одержим своей внешностью и однажды потратил целый день, чтобы определиться с самыми удачными позами для фотосессий.

"Чего я никогда не видела, так это счастливого Тома. Он был очень-очень амбициозен и полон решимости стать звездой. Но при этом он был неуверенным в себе перфекционистом", — вспоминает Эйлин. Даже снимаясь в одном из своих первых фильмов, "Рискованный бизнес", Круз предоставил продюсерам райдер из 11 пунктов, среди которых было требование "первоклассного отеля" и "лучшей раздевалки".

[ + – ] Одни из первых снимков начинающего актера Тома Круза Фото: The Daily Mail [ + – ] Одни из первых снимков начинающего актера Тома Круза Фото: The Daily Mail

Впрочем, после этой молодежной комедии Круз и правда стал звездой и смог диктовать свои условия.

По словам Эйлин, Круз вырос с отцом-тираном, с отчимом отношения также были не слишком близкими. Одно время юноша хотел стать священником, но его выгнали из семинарии, когда он вместе с другими студентами украл вино из кладовой.

Актером он захотел стать после участия в школьных постановках и с той поры был этим одержим.

"Хотел бы я, чтобы в его жизни было хоть что-то еще. Но я не думаю, что он любит людей. Он любит только то, что делает", — отмечает Эйлин.

Впрочем, Том Круз всегда переживал из-за своей внешности, особенно из-за роста – 170 см. И хоть Круз отрицал это в интервью, он сделал операцию на носу, поставил виниры на зубы и перенес пересадку волос.

Так что Эйлин не удивилась, когда услышала слухи о том, что Круз сделал себе инъекции филлеров.

[ + – ] Том Круз после пластической операции Фото: Скриншот

"Томми создал вокруг себя ауру юности. Я думаю, он сделает все возможное, чтобы как можно дольше сохранить свой молодой образ, и будет бороться со всем, что встанет на его пути", — отметила она.

Круз звал Эйлин с собой, когда переезжал в Лос-Анджелес, но она отказалась. Впрочем, они поддерживали близкие отношения и, вступив в ряды саентологов, Круз даже присылал ей приглашения на церковные мероприятия.

[ + – ] Письмо от Тома Круза Фото: The Daily Mail

"Я думаю, что Томми был идеальным кандидатом для саентологов. Он никого не знал в Лос-Анджелесе и был очень одинок. В терапию он не верил, но явно нуждался в помощи и саентолги были тут как тут", — рассказала Эйлин. Она призналась, что была удивлена, когда узнала, что Круз был женат три раза и каждый из его браков продлился так долго. По ее мнению, он очень одинок.

"Мне грустно за него. Я беспокоюсь, что он одинок. Пока он может работать и снимать свои фильмы, с ним все будет в порядке. Что произойдет, если он когда-нибудь не сможет этого сделать, я не знаю", — резюмировала первый агент Круза.