Актер встречался со своей коллегой по фильму – Хейли Атвелл

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59-летняя голливудская суперзвезда Том Круз внезапно расстался со своей девушкой – актрисой Хейли Атвелл, с которой они вместе работали над фильмом "Миссия невыполнима 7". Об этом пишет Daily Mail.

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Произошло это всего через несколько дней после премьеры сиквела культового фильма "Top Gun: Maverick ("Лучший стрелок: Маверик"). Еще недавно пара вместе позировала на красных дорожках. А теперь они объявили о разрыве.

"К сожалению, у них ничего не вышло. Так что они решили, что им лучше им остаться друзьями", — заявил источник близкий к паре.

Также инсайдер сообщил, что каждое появление на публике вызывало такой фурор, что это вскоре стало их тяготить. Ранее они уже расставались, но снова сошлись.

"Они очень хорошо ладят, и между ними есть эта "химия", так что они решили дать отношениям еще один шанс в начале этого года. Но то что отлично работало за закрытыми дверями, не сработало так хорошо, когда стало достоянием общественности", — резюмировал источник.

59-летний Том Круз и 40-летняя Хейли Этвелл весь прошлый год постоянно были вместе на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима 7": снимали фильм в Великобритании, в Риме, Венеции и Норвегии.

Официально они не подтверждали, что находятся в отношениях с 2020 года, но инсайдеры отмечали, что они стали очень близки и почти не расставались. В сентябре 2021 года они разошлись, но потом снова сошлись.

У Тома Круза не было серьезных отношений с момента его расставания и развода с его бывшей женой Кэти Холмс. А случилось это еще в 2012 году.

У пары есть общая дочь Сури, которой недавно исполнилось 16 лет.

Напомним, первый агент Тома Круза, которая помогла ему с карьерой, рассказала о том, как актер одержим своей внешностью и как хотел стать знаменитым.