Після розриву з дівчиною.Том Круз проводить час з Наталі Портман та Сереною Вільямс
Голлівудський актор організував кількаденне святкування свого ювілею.
60-річний американський актор Том Круз продовжив святкування свого дня народження у компанії Наталі Портман та Серени Вільямс у Лондоні. Про це пише Daily Mail.
Ювіляра разом з акторкою та відомою тенісисткою з її чоловіком помітили в ресторані Novikov у столиці Великобританії.
Для вечірнього виходу у світ Круз обрав приталену блакитну футболку, темно-сині джинси та чорні туфлі. Тим часом Серена Вільямс надягнула рожеву мінісукню, а Наталі Портман продемонструвала елегантну чорну сукню в горошок зі відкрити плечима та окремими рукавами.
Вечірка в Novikov стала завершенням кількаденного святкування ювілею Тома Круза. До цього голлівудська знаменитість зібрала друзів у Soho Farmhouse в Оксфордширі. Серед гостей торжества були зокрема актори Саймон Пегг та Бенедикт Камбербетч.
Нагадаємо, 60-річний Том Круз напередодні раптово розійшовся зі своєю дівчиною Гейлі Етвелл після двох років романтичних стосунків. Після цього його вже помітили в компанії таємної незнайомки під час концерту Адель у Лондоні.
Також Фокус писав про плани на святкування 60-го дня народження Тома Круза. Голлівудський актор збирався провести важливий день у компанії принца Вільяма та Девіда Бекхема.