Після розриву з дівчиною.Том Круз проводить час з Наталі Портман та Сереною Вільямс

Голлівудський актор організував кількаденне святкування свого ювілею.

60-річний американський актор Том Круз продовжив святкування свого дня народження у компанії Наталі Портман та Серени Вільямс у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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Ювіляра разом з акторкою та відомою тенісисткою з її чоловіком помітили в ресторані Novikov у столиці Великобританії.

[ + – ] Том Круз у Лондоні

Для вечірнього виходу у світ Круз обрав приталену блакитну футболку, темно-сині джинси та чорні туфлі. Тим часом Серена Вільямс надягнула рожеву мінісукню, а Наталі Портман продемонструвала елегантну чорну сукню в горошок зі відкрити плечима та окремими рукавами.

Вечірка в Novikov стала завершенням кількаденного святкування ювілею Тома Круза. До цього голлівудська знаменитість зібрала друзів у Soho Farmhouse в Оксфордширі. Серед гостей торжества були зокрема актори Саймон Пегг та Бенедикт Камбербетч.

[ + – ] Том Круз Фото: Скриншот

Нагадаємо, 60-річний Том Круз напередодні раптово розійшовся зі своєю дівчиною Гейлі Етвелл після двох років романтичних стосунків. Після цього його вже помітили в компанії таємної незнайомки під час концерту Адель у Лондоні.

Також Фокус писав про плани на святкування 60-го дня народження Тома Круза. Голлівудський актор збирався провести важливий день у компанії принца Вільяма та Девіда Бекхема.