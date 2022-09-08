Анжеліна Джолі подала новий позов проти Бреда Пітта на $250 мільйонів

Джолі заявила, що Пітт зазіхнув на їхнє спільне майно, куплене в шлюбі, і розтратив мільйони доларів на "марнославні проєкти".

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі має намір таки довести свого колишнього чоловіка до суду. Після того, як їй було відмовлено у порушенні справи за її позовом до ФБР Компанія Nouvel, яку започаткувала Енджі, подала новий позов проти нього на 250 мільйонів доларів, пише Page Six. Причиною позову стала скандальна виноробня Шато Міраваль на півдні Франції.

Представники компанії стверджують, що Пітт і його оточення вирішили помститися Джолі за розлучення і суди через опіку над дітьми, позбавивши її прибутку.

"У помсту за розлучення та процедуру опіки Пітт розпочав багатогранну багаторічну кампанію із захоплення контролю над Chateau Miraval та присвоєння активів компанії на свою користь, а також на користь своїх компаній та друзів. Призначивши себе законним власником Chateau Miraval, він мав дві мети: узурпувати вартість компанії Джолі, Nouvel та отримати одноосібне право власності на Chateau Miraval", — йдеться в документі, поданому до суду в Лос-Анджелесі.

У позові також йдеться про те, що Бред Пітт намагався шантажувати Джолі її фінансовою часткою у виноробні, щоб змусити її підписати "пункт про мовчання", що забороняє їй обговорювати обставини, які передували їх розлученню. Також він нібито спустив мільйони доларів із грошей підприємства на "марнославні проєкти, які практично не мають комерційного обґрунтування". Наприклад, більше мільйона доларів пішло на облаштування басейну, а також велику суму витратили на перероблення єдиних сходів у замку.

[ + – ] Шато Міраваль Фото: Getty Images

Позивач наголошує, що актори, одружені, придбали маєток на півдні Франції, площу якого 1300 акрів, у 2008 році. Подружжя вклало десятки мільйонів доларів зі своїх коштів у його покращення. Кожен із них володів половиною (50%) через складну мережу холдингових компаній. У позові стверджується, що "більша частина особистого стану Джолі" була пов'язана з виноробною.

Згідно з договором, який існував між парою, Джолі мала курувати гуманітарні проєкти, серед яких — і сімейний фонд Джолі-Пітт, а на Бреді лежав контроль за інвестиціями пари в Chateau Miraval.

Попри те, що виноробня виграла чимало призів і стала цінним активом, все було не так добре через захоплення Пітта алкоголем.

У позові згадується і бійка на борту літака в 2016 році, коли п'яний Пітт посварився з Анджеліною і вдарив її та їхнього прийомного сина Меддокса. Фото побоїв на руках актриси спливли у Мережі.

Нагадаємо, у липні Джолі виграла суд проти Пітта. Адвокати актриси клопотали про те, щоб її колишній чоловік надав документи, що доводять незаконність продажу частини виноробні. Представники Бреда Пітта зажадали, щоб суд відхилив запит актриси на документи, проте суд у Лос-Анджелесі визнав, що Пітт та його союзники у цьому питанні мають надати необхідні документи протилежній стороні.

Замок Шато Міраваль розташований поряд із селом Корран у центрі Провансу. Його збудували у 1850 році і в ньому, за різними даними, — від 35 до 38 кімнат. Бред Пітт особисто займався дизайном головного житлового приміщення, витративши на його переробку понад $12 млн, ще півмільйона він витратив на авторський ремонт і меблі.

Тут є два гелікоптерні майданчики, винний льох, спа, домашній театр, а також велика колекція витворів мистецтва на $25 млн доларів.

На території маєтку площею 60 га посаджений виноградник і є виноробня, що діє. Саме тут виготовляють сухе рожеве вино Miraval.