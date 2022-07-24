Анджеліна Джолі виграла суд проти Бреда Пітта

Американський актор подав позов проти колишньої дружини через те, що вона продала частину спільної виноробні російському бізнесмену.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі виграла суд у свого колишнього чоловіка, американського актора Бреда Пітта. Про це повідомляє Page Six.

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Конфлікт між колишнім подружжям полягав у врегулюванні питання щодо спільної виноробні Chateau Miraval. Взимку 2022 58-річний актор подав позов проти ексдружини через те, що вона продала свою частину російському олігарху Юрію Шефлеру, не попередивши Пітта.

На останньому засіданні суду адвокати Анджеліни Джолі клопотали, аби її колишній чоловік надав документи, які доводять незаконність продажу частини виноробні. Представники Бреда Пітта вимагали, аби суд відхилив запит акторки на документи, проте суд у Лос-Анджелесі визнав, що Пітт та його союзники у цьому питанні повинні надати необхідні документи протилежній стороні.

Інсайдери видання розповідають, що таким чином Бред Пітт програв, не зумівши впоратися з гнівом після розлучення та сварок з колишньою дружиною.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Тепер Джолі судитиметься далі за право опіки над своїми шістьма дітьми, троє з яких усиновлені. Після офіційного розлучення у 2019 році голлівудська пара досі не врегулювала питання майбутнього своїх дітей. Під час судових розглядів вони залишаються з Анджеліною, а з Бредом Піттом бачаться доволі рідко, тому він вважає, що його колишня кохана спеціально затягує процес судових розглядів, аби діти ще більше звикли до неї.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою Шайло Фото: Скриншот

Miraval Chateau Бред Пітт та Анджеліна Джолі придбали у 2008 році. Територія замку на півдні Франції включає в себе ще й виноробню, у яку, за словами Бреда Пітта, він вклав набагато більше сил та грошей.

Нагадаємо, Бред Пітт прилетів до Рима, де в той час перебувала Анджеліна Джолі з дітьми.

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