Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Американский актер подал иск против бывшей жены из-за того, что она продала долю общей винодельни российскому бизнесмену.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли выиграла суд у своего бывшего мужа, американского актера Брэда Питта. Об этом сообщает Page Six.

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Конфликт между бывшими супругами заключался в урегулировании вопроса относительно совместной винодельни Chateau Miraval во Франции. Зимой 2022 58-летний актер подал иск против экс-жены из-за того, что она продала свою долю российскому олигарху Юрию Шефлеру, не предупредив Питта.

На последнем заседании суда адвокаты Анджелины Джоли ходатайствовали о том, чтобы ее бывший муж предоставил документы, доказывающие незаконность продажи части винодельни. Представители Брэда Питта потребовали, чтобы суд отклонил запрос актрисы на документы, однако суд в Лос-Анджелесе признал, что Питт и его союзники в этом вопросе должны предоставить необходимые документы противоположной стороне.

Инсайдеры издания рассказывают, что таким образом Брэд Питт проиграл, не сумев справиться с гневом после развода и ссор с бывшей женой.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт

Miraval Chateau Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели в 2008 году. Территория замка на юге Франции включает в себя еще и винодельню, в которую, по словам Брэда Питта, он вложил гораздо больше сил и денег.

Теперь Джоли будет судиться дальше за права опеки над своими шестью детьми, трое из которых усыновлены. После официального развода в 2019 году голливудская пара до сих пор не урегулировала вопрос будущего своих детей. Во время судебных разбирательств они остаются с Анджелиной, а с Брэдом Питтом видятся довольно редко, поэтому он считает, что его бывшая возлюбленная специально затягивает процесс судебных разбирательств, чтобы дети еще больше привыкли к ней.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Скриншот

Напомним, Брэд Питт прилетел в Рим, где в то время находилась Анджелина Джоли с детьми.

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