Анжелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта на $250 миллионов

Джоли заявила, что Питт посягнул на их общее иммущество, купленное в браке, и растратил миллионы долларов на "тщеславные проекты".

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли намерена таки довести своего бывшего супруга до суда. После того, как ей было отказано в возбуждении дела по ее иску к ФБР Компания Nouvel, которую основала Энджи, подала новый иск против него на 250 миллионов долларов, пишет Page Six. Причиной иска снова стала скандальная винодельна Шато Мираваль на юге Франции.

Представители компании утверждают, что Питт и его окружение решили отомстить Джоли за развод и суды из-за опеки над детьми, лишив ее полагающейся ей прибыли.

"В отместку за развод и процедуру опеки Питт начал многогранную многолетнюю кампанию по захвату контроля над Chateau Miraval и присвоению активов компании в свою пользу, а также в пользу своих компаний и друзей. Назначив себя законным владельцем Chateau Miraval, он преследовал две цели: узурпировать стоимость компании Джоли, Nouvel и получить единоличное право собственности на Chateau Miraval", – говорится в документе, поданном в суд в Лос-Анджелесе.

В иске также говорится о том, что Брэд Питт пытался шантажировать Джоли ее финансовой долей в винодельне, чтобы заставить ее подписать "пункт о молчании", запрещающий ей обсуждать обстоятельства, которые предшествовали их разводу. Также он якобы спустил миллионы долларов из денег предприятия на "тщеславные проекты, которые практически не имеют коммерческого обоснования". Например, более миллиона долларов ушло на обустройство бассейна, а также большая сумма была потрачена на переделку единственной лестницы в замке.

[ + – ] Шато Мираваль Фото: Getty Images

Истец полчеркивает, что актеры, будучи в браке, приобрели поместье на юге ФранцииЮ площадь которого 1300 акров, в 2008 году. Супруги вложили десятки миллионов долларов со своих средств в его улучшение. Каждый из них владел половиной (50%) через сложную сеть холдинговых компаний. В иске утверждается, что "большая часть личного состояния Джоли" была связана с винодельней.

Согласно договору, который существовал между парой, Джоли должна была курировать гуманитарные проекты, среди которых – и семейный фонд Джоли-Питт, а на Брэде лежал контроль за инвестициями пары в Chateau Miraval.

Несмотря на то, что винодельня выиграла немало призов и стала ценным активом, все было не так хорошо из-за увлечения Питта алкоголем.

В иске упоминается и драка на борту самолета в 2016 году, когда пьяный Питт поругался с Анджелиной и ударил ее и их приемного сына Мэддокса. Фото побоев на руках актрисы всплыли в Сети.

Напомним, в июле Джоли выиграла суд против Питта. Адвокаты актрисы ходатайствовали о том, чтобы ее бывший муж предоставил документы, доказывающие незаконность продажи части винодельни. Представители Брэда Питта потребовали, чтобы суд отклонил запрос актрисы на документы, однако суд в Лос-Анджелесе признал, что Питт и его союзники в этом вопросе должны предоставить необходимые документы противоположной стороне.

Замок Шато Мираваль расположен рядом с деревней Корран в центре Прованса. Его построили в 1850 году и в нем, по разным данным, – от 35 до 38 комнат. Брэд Питт лично занимался дизайном главного жилого помещения, потратив на его переделку свыше $12 млн. еще полмиллиона он потратил на авторский ремонт и мебель.

Тут есть две вертолетные площадки, винный погреб, спа, домашний театр, а также внушительная коллекция произведений искусства на $25 млн долларов.

На территории поместья площадью 60 га посажен виноградник и есть действующая винодельня. Именно тут производят сухое розовое вино Miraval.