На кону — замок и винодельня: Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта (фото)

Анджелина купила замок 17 века в Провансе (Франция) еще до свадьбы, но все равно не имеет права его продать без разрешения бывшего мужа.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли и ее адвокаты подали в суд иск об отмене запрета на осуществление финансовых операций с имуществом, которым знаменитость владела совместно с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает Us Weekly.

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В частности речь идет о замке и винодельне Château Miraval во Франции. Джоли хочет продать свою долю в компании по производству вина Nouvel, однако, пока не урегулированы все пункты по громкому бракоразводном процессу, на любые финансовые операции в отношении совместного имущества наложен запрет.

Юристы утверждают, что актриса уже нашла покупателя, однако она не может завершить продажу, поскольку бывший муж Джоли еще не дал согласия на эту сделку. Если судья не согласится на ее просьбу снять автоматический временный запретительный судебный приказ (ATRO), ей не удастся продать Nouvel.

[ + – ] Анджелина Джоли спешит продать свою долю, поскольку потенциальный покупатель торопит ее Фото: Фото из открытых источников

Это – вторая попытка актрисы преодолеть запрет. 30 июня она подала экстренную заявку на снятие ATRO, чтобы сторонний покупатель не успел отказаться от продажи, поскольку он уже пожелал, чтобы актриса поспешила, иначе передумает. В свою очередь судья постановил, что юридическая группа Джоли не доказала, что существует "непосредственная опасность / непоправимый ущерб или немедленная потеря/повреждение имущества".

Остроты ситуации добавляет тот факт, что замок и винодельня изначально принадлежали исключительно Анджелине, поскольку они были куплены до свадьбы Джоли и Питта в 2014 году. Позже винодельческая компания Nouvel вместе с фирмой Питта Mondo Bongo на условиях равных акционеров вошли в состав люксембургской компании, имеющей долю в Шато Мираваль.

[ + – ] Шато Мираваль – поместье-замок, расположенный вдали от посторонних глаз возле деревни Корран в центре Прованса

Замок-поместье Шато Мираваль находится возле деревни Корран в центре Прованса. Он был построен в 1850 году и в нем, по разным данным, от 35 до 38 комнат. Брэд Питт лично занимался дизайном главного жилого помещения, потратив на его переделку свыше $12 млн. еще полмиллиона он потратил на авторский ремонт и мебель.

Тут есть две вертолетные площадки, винный погреб, спа, домашний театр, а также внушительная коллекция произведений искусства на $25 млн долларов.

На территории поместья площадью 60 га есть виноградник и винодельня. Именно тут производят сухое розовое вино Miraval.

Мираваль имеет для экс-супругов не только деловое значение, но и куда более личное. Именно там они сыграли свадьбу в 2014 году после 10 лет отношений.

О разводе актеры сообщили в сентябре 2016 года и с тех пор борются за опеку над своими детьми: 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Шестой сын пары, 19-летний Мэддокс, уже не является объектом судебного спора, поскольку совершеннолетний. Однако, судя по тому, что пишут в СМИ, он целиком на стороне матери и даже хотел отказаться от фамилии отца.

Недавно суд удовлетворил иск Питта о совместной опеке над детьми, что не на шутку разозлило Анджелину. Она пообещала не оставлять этого просто так, и пока в судебных войнах перерыв, забрала детей и отправилась в Нью-Йорк. Там она проведала бывшего мужа Джонни Ли Милера, причем второй раз пришла к нему не одна, а в Сети заговорили о возможном воссоединении бывших супругов.