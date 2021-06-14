Мода на бывших: Анджелину Джоли заметили у дома экс-мужа с бутылкой дорогого вина

Пара развелась 22 года назад, и причиной разрыва, по одной из версий, стала наркозависимость актрисы. Однако позже она признавалась, что очень жалеет о распаде семьи, поскольку очень любила своего мужа.

Пока весь мир обсуждает воссоединение актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес через 17 лет после расставания, похоже, назревает новый прецедент. В этот раз в центре внимания оказалась Анджелина Джоли, сообщает Page Six.

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46-летняя актриса была замечена в Бруклине (Нью-Йорк) возле дома, где живет ее бывший муж, британский актер Джонни Ли Миллер. На встречу она приехала в коричневом плаще поверх одежды, маске, с сумочкой от Louis Vuitton и дорогой бутылкой вина Peter Michael Wine. При этом с актрисой не было ни одного телохранителя.

Проведя в помещении три часа, в половине одиннадцатого вечера Джоли так же незаметно покинула дом.

Уже на следующее утро папарацци сняли 48-летнего Миллера, который вышел на пробежку в том же районе.

[ + – ] Джонни Ли Миллер на пробежке в Бруклине Фото: Splash News

Пара познакомилась на съемках фильма "Хакеры" (1995), а уже в 1996 году связала себя узами брака. Их свадьба попала в заголовки газет после того, как стало известно, что Джоли, которой тогда было всего 20 лет, своей кровью написала им жениха на спине белой рубашки, которую она позаимствовала у него для церемонии.

Брак продлился очень недолго, и пара рассталась в сентябре 1997 года из-за разных графиков работы. Официально они подали на развод в начале 1999 года.

[ + – ] Кадр из фильма "Хакеры", где Джоли и Миллер сыграли влюбленных Фото: Кадр из фильма

Хотя они остались друзьями после их разрыва, Джоли публично выразила сожаление по поводу разрыва брака.

"Я его слишком любила, поэтому когда мне стало казаться, что он остается со мной из чувства долга, жалости, это выводило из себя. К тому же, истинная любовь лишена эгоизма: тот кто любит, тот всегда отпустит. Я отпустила, не хотела осложнять его жизнь … Джонни и я никогда не ссорились и никогда не причиняли друг другу вреда. Я очень хотела быть его женой. Я действительно хотела взять на себя обязательства", – говорила она в своих интервью.

Кроме того, развод с Миллером она называла "наверное, самым глупым поступком, который когда-либо делала".

Что же стало причиной распада пары, журналисты гадают до сих пор. По одной информации виной всему – наркотическая зависимость Джоли, от которой она страдала, но не хотела проходить реабилитацию, несмотря на все уговоры мужа. По второй версии, Миллер изменил жене с супермоделью Кейт Мосс, и этого Энджи простить ему не смогла.

После развода с Джонни Джоли еще дважды была замужем: с 2000 по 2003 год ее мужем был Билли Боб Торнтон, а с 2014 по 2019-й – Брэд Питт.

В свою очередь Миллер 10 лет был в браке с актрисой из сериала "Закон и порядок" Мишель Хикс. Они развелись в 2018 году. Кстати, и у Анджелины, и у Мишель день рождения – 4 июня.

И Миллер, который 4 ноября 2014 года принял американское гражданство, и Джоли сейчас абсолютно свободны и готовы к новым отношениям.

Напомним, Джоли после своего дня рождения прилетела со всеми своими шестью детьми в Нью-йорк, где в аэропорту ее заметили папарацци.