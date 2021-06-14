Мода на колишніх: Анджеліну Джолі помітили біля будинку ексчоловіка з пляшкою дорогого вина

Пара розлучилася 22 роки тому, і причиною розриву, за однією з версій, стала наркозалежність акторки. Однак пізніше вона зізнавалася, що дуже шкодує про розпад сім'ї, оскільки дуже любила свого чоловіка.

Поки весь світ обговорює возз'єднання актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес через 17 років після розлуки, схоже, назріває новий прецедент. Цього разу в центрі уваги опинилася Анджеліна Джолі, повідомляє Page Six.

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46-річна акторка була помічена в Брукліні (Нью-Йорк) біля будинку, де живе її колишній чоловік, британський актор Джонні Лі Міллер. На зустріч вона приїхала в коричневому плащі поверх одягу, масці, із сумочкою від Louis Vuitton і найдорожчою пляшкою вина Peter Michael Wine. При цьому з акторкою не було жодного охоронця.

Провівши в приміщенні три години, о пів на одинадцяту вечора Джолі так само непомітно покинула будинок.

Вже наступного ранку папараці зняли 48-річного Міллера, який вийшов на пробіжку в тому ж районі.

[ + – ] Джонні Лі Міллер на пробіжці в Брукліні Фото: Splash News

Пара познайомилася на зйомках фільму "Хакери" (1995), а вже в 1996 році пов'язала себе узами шлюбу. Їхнє весілля потрапило в заголовки газет після того, як стало відомо, що Джолі, якій тоді було всього 20 років, своєю кров'ю написала імʼя нареченого на спині білої сорочки, яку вона запозичила в нього для церемонії.

Шлюб тривав дуже недовго, і пара розлучилася у вересні 1997 року через різні графіки роботи. Офіційно вони подали на розлучення на початку 1999 року.

[ + – ] Кадр із фільму "Хакери", де Джолі та Міллер зіграли закоханих Фото: Кадр из фильма

Хоча вони залишилися друзями після їхнього розриву, Джолі публічно висловила жаль з приводу розірвання шлюбу.

"Я його дуже любила, тому коли мені почало здаватися, що він залишається зі мною з почуття обов'язку, жалості, це виводило із себе. До того ж, справжня любов позбавлена егоїзму: той хто любить, той завжди відпустить. Я відпустила, не хотіла ускладнювати його життя... Джонні та я ніколи не сварилися і ніколи не завдавали одне одному шкоди. Я дуже хотіла бути його дружиною. Я дійсно хотіла взяти на себе зобов'язання", — говорила вона у своїх інтерв'ю.

Крім того, розлучення з Міллером вона називала "напевно, найдурнішим вчинком, який коли-небудь робила".

Що ж стало причиною розпаду пари, журналісти гадають досі. За однією інформацією виною всьому — наркотична залежність Джолі, від якої вона страждала, але не хотіла проходити реабілітацію, незважаючи на всі вмовляння чоловіка. За другою версією, Міллер зрадив дружині із супермоделлю Кейт Мосс, і цього Енджі пробачити йому не змогла.

Після розлучення з Джонні Джолі ще двічі була заміжня: з 2000 по 2003 рік її чоловіком був Біллі Боб Торнтон, а з 2014 по 2019-й — Бред Пітт.

Зі свого боку Міллер 10 років був у шлюбі з акторкою із серіалу "Закон і порядок" Мішель Хікс. Вони розлучилися в 2018 році. До речі, і в Анджеліни, і в Мішель день народження — 4 червня.

І Міллер, який 4 листопада 2014 року отримав американське громадянство, і Джолі зараз абсолютно вільні та готові до нових стосунків.

Нагадаємо, Джолі після свого дня народження прилетіла з усіма своїми шістьма дітьми в Нью-Йорк, де в аеропорту її помітили папарацці.