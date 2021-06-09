Анджелина Джоли со всеми своими детьми покинула Лос-Анджелес после проигрыша в суде (видео)

Актриса выглядела очень стильно в брендовых вещах, а вот ее дети выбрали более простую одежду: джинсы, шорты, худи и футболки.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци в аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, куда она прилетела из Лос-Анджелеса со всеми своими шестью детьми, пишут американские СМИ.

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Кинозвезда шла по залу с 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом. На Джоли был тренч от Christian Dior. В руках она держала большую сумку Celine и чемодан Louis Vuitton.

С какой целью и как надолго актриса с семьей прилетела в Нью-Йорк, в прессе не сообщается.

Незадолго до вылета актриса отпраздновала свой день рождения в кругу детей в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Как известно, актриса недавно проиграла в суде дело о единоличной опеке над детьми, пять лет пытаясь добиться, чтобы воспитывать их без участия бывшего мужа Брэда Питта. Однако судья вынес временное решение в пользу отца семейства посчитав доводы Джоли "не заслуживающими доверия". В свою очередь она не намерена сдаваться и собирается продолжить борьбу.

Согласно сообщениям US Weekly, актриса чувствует, что "никогда не сможет простить" Брэда, и считает, что их судебная тяжба "далека от завершения", веря в торжество справедливости.

Источники полагают, что Анджелина продолжит бороться за опеку, поскольку, как сообщается, она считает, что были "проблемы" с тем, как судья Джон Одеркирк вел их судебные разбирательств:

"Совместная опека не является проблемой, против которой возражает Анджелина, были и другие вопросы, вызывающие озабоченность, но судебное разбирательство закрыто и опечатано".

Напомним, речь идет о пятерых детях, поскольку Мэддокс уже совершеннолетний и не является объектом спора об опеке.

Пока на личном фронте актрисы бурлят страсти, в профессиональной жизни у нее сейчас подъем. Недавно вышел фильм "Те, кто желает мне смерти" с Джоли в главной роли, а осенью ожидается премьера супергеройского фильма "Вечные".