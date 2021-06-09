Анджеліна Джолі з усіма своїми дітьми покинула Лос-Анджелес після програшу в суді (відео)

Актриса виглядала дуже стильно в брендових речах, а ось її діти вибрали більш простий одяг: джинси, шорти, худі і футболки.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці в аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, куди вона прилетіла з Лос-Анджелеса з усіма своїми шістьма дітьми, пишуть американські ЗМІ.

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Кінозірка йшла по залу з 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 14-річною Шайло і 12-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. На Джолі був тренч від Christian Dior. У руках вона тримала велику сумку Celine і валізу Louis Vuitton.

З якою метою і як надовго актриса із сім'єю прилетіла в Нью-Йорк, у пресі не повідомляється.

Незадовго до вильоту актриса відсвяткувала свій день народження в колі дітей в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Як відомо, актриса недавно програла в суді справу про одноосібну опіку над дітьми, п'ять років намагаючись домогтися, щоб виховувати їх без участі колишнього чоловіка Бреда Пітта. Однак, суддя виніс тимчасове рішення на користь батька сімейства, вважаючи , що доводи Джолі "не заслуговують довіри". У свою чергу вона не має наміру здаватися і збирається продовжити боротьбу.

Згідно з повідомленнями US Weekly, актриса відчуває, що "ніколи не зможе пробачити" Бреда, і вважає, що їхня судова тяжба "далека від завершення", вірячи в торжество справедливості.

Джерела вважають, що Анджеліна продовжить боротися за опіку, оскільки, як повідомляється, вона вважає, що були "проблеми" з тим, як суддя Джон Одеркірк вів їхні судові розгляди:

"Спільна опіка не є проблемою, проти якої заперечує Анджеліна, були й інші питання, що викликають заклопотаність, але судовий розгляд закрито й опечатано".

Нагадаємо, мова йде про п'ятьох дітей, оскільки Меддокс уже повнолітній і не є об'єктом спору про опіку.

Поки на особистому фронті актриси вирують пристрасті, у професійному житті в неї наразі підйом. Нещодавно вийшов фільм "Ті, хто бажає мені смерті" з Джолі в головній ролі, а восени очікується прем'єра супергеройського фільму "Вічні".