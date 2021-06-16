Анджелина Джоли снова появилась у дверей бывшего, теперь – не одна (фото)

В доме, где живет Джонни Ли Миллер, актриса пробыла около часа. Ее и ее сына Пакса сопровождал охранник.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас со всеми своими детьми находится в Нью-Йорке, снова была замечена у дома в Бруклине, где живет ее первый бывший муж, актер Джонни Ли Миллер, сообщает Daily Mail.

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В этот раз папарацци сфотографировали знаменитость, которая второй раз на этой неделе пришла к экс-супругу, причем не одна, а в сопровождении 17-летнего приемного сына Пакса Тьена Джоли-Питта.

На встречу в Джонни Анджелина надела черное шелковое макси-платье с длинными рукавами-фонариками. Лицо актрисы было спрятано под маской.

Пакс оделся куда проще. На нем была фланелевая рубашка, бледно-розовая футболка, темно-серые джинсы, кроссовки и бейсболка.

[ + – ] Анджелина Джоли и Пакс провели у Миллера около часа Фото: Dailymail.co.uk

Мать и сына сопровождал охранник. Проведя час на встрече, Джоли и Пакс покинули дом в районе Дамбо и уехали.

Первый раз Анджелину заметили здесь в пятницу. С бутылкой дорогого вина она вошла в здание, откуда уехала через три часа. В СМИ сразу же заговорили о том, что Энджи, возможно, решила пойти по стопам коллеги по цеху Бена Аффлека, который сейчас на слуху из-за воссоединения с бывшей невестой Дженнифер Лопес. Пара положила конец всем домыслам о романе, поскольку в Сеть попали фото, где Джей Ло и Аффлек целуются во время обеда в ресторане в Малибу.

И Джоли, и Миллеру ничего не мешает сейчас начать новый роман, поскольку они оба свободны. Пара познакомилась еще в 90-ых на съемочной площадке фильма "Хакеры", где они играли влюбленных. Уже в 1996 году актеры связали себя узами брака, который, правда, спустя 3 года, распался из-за плотных рабочих графиков супругов.

Позже Джоли не раз говорила о том, что сожалеет о разводе с Джонни, поскольку по-настоящему его любила.