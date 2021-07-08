На кону — замок і виноробня: Анджеліна Джолі знову подала в суд на Бреда Пітта (фото)

Анджеліна купила замок 17 століття в Провансі (Франція) ще до весілля, але все одно не має права його продати без дозволу колишнього чоловіка.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі і її адвокати подали в суд позов про скасування заборони на здійснення фінансових операцій з майном, яким знаменитість володіла спільно з колишнім чоловіком Бредом Піттом, повідомляє Us Weekly.

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Зокрема мова йде про замок і виноробню Château Miraval у Франції. Джолі хоче продати свою частку в компанії з виробництва вина Nouvel, однак, поки не врегульовані всі пункти в гучному шлюборозлучному процесі, на будь-які фінансові операції щодо спільного майна накладено заборону.

Юристи стверджують, що актриса вже знайшла покупця, однак, вона не може завершити продаж, оскільки колишній чоловік Джолі ще не дав згоди на цю угоду. Якщо суддя не погодиться на її прохання зняти автоматичний тимчасовий заборонний судовий наказ (ATRO), їй не вдасться продати Nouvel.

[ + – ] Анджеліна Джолі поспішає продати свою частку, оскільки потенційний покупець квапить її Фото: Фото из открытых источников

Це — друга спроба актриси подолати заборону. 30 червня вона подала екстрену заявку на зняття ATRO, щоб сторонній покупець не встиг відмовитися від продажу, оскільки він уже побажав, щоб актриса поспішила, інакше передумає. У свою чергу суддя постановив, що юридична група Джолі не довела, що існує "безпосередня небезпека/непоправна шкода чи негайна втрата/пошкодження майна".

Гостроти ситуації додає той факт, що замок і виноробня спочатку належали винятково Анджеліні, оскільки вони були куплені до весілля Джолі та Пітта у 2014 році. Пізніше виноробна компанія Nouvel разом з фірмою Пітта Mondo Bongo на умовах рівних акціонерів увійшли до складу люксембурзької компанії, що має частку в Шато Міраваль.

[ + – ] Шато Міраваль — маєток-замок, розташований далеко від сторонніх очей біля села Коррал у центрі Провансу

Замок-маєток Шато Міраваль розташований біля села Коррал у центрі Провансу. Він був побудований у 1850 році, і в ньому, за різними даними, від 35 до 38 кімнат. Бред Пітт особисто займався дизайном головного житлового приміщення, витративши на його переробку понад $ 12 млн. Ще півмільйона він витратив на авторський ремонт і меблі.

Тут є два вертолітні майданчики, винний льох, спа, домашній театр, а також значна колекція творів мистецтва на $ 25 млн доларів.

На території маєтку площею 60 га є виноградник і виноробня. Саме тут виробляють сухе рожеве вино Miraval.

Міраваль має для експодружжя не тільки ділове значення, але і куди більш особисте. Саме там вони зіграли весілля у 2014 році після 10 років стосунків.

Про розлучення актори повідомили у вересні 2016 року і з тих пір борються за опіку над своїми дітьми: 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 12-річними близнюками Ноксом і Вівʼєн. Шостий син пари, 19-річний Меддокс, уже не є обʼєктом судового спору, оскільки повнолітній. Однак, судячи з того, що пишуть у ЗМІ, він цілком на боці матері і навіть хотів відмовитися від прізвища батька.

Нещодавно суд задовольнив позов Пітта про спільну опіку над дітьми, що не на жарт розлютило Анджеліну. Вона пообіцяла не залишати цього просто так, і поки в судових війнах перерва, забрала дітей і відправилася в Нью-Йорк. Там вона відвідала колишнього чоловіка Джонні Лі Мілера, причому вдруге прийшла до нього не одна, а в мережі заговорили про можливе воззʼєднання колишнього подружжя.