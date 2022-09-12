Анджелина Джоли намеренно разбила брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Знаменитость специально наняла папарацци для скандального фото с Питтом.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли намеренно разбила пару Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Об этом пишет Page Six.

В 2005 году, когда Питт еще состоял в браке с Энистон, Анджелина Джоли специально наняла папарацци, чтобы те сняли их с приемным сыном Мэддоксом на пляже в Кении. Об этом рассказал Ян Веннер, совладелец и издатель журнала Rolling Stone.

"У нас есть фото, у нас есть доказательства, у нас есть всемирная сенсация, дебют Бранджелины. Информатором была Анджелина", — рассказал Веннер в своих мемуарах Like A Rolling Stone.

[ + – ] Скандальное фото с пляжа в Кении в 2005

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", во время которого у них и завязался роман. В это время голливудский актер был женат на актрисе греческого происхождения Дженнифер Энистон. Однако в 2005 брак Питта и звезды сериала "Друзья" окончательно расторгся.

В начале 2022 в Сети ходили слухи о возобновлении романа между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон. Однако официально обе стороны не комментировали возможность новой главы своей любовной истории.

[ + – ] Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: People

Брэд Питт и Анджелина Джоли судятся с 2016 года. Они продолжают делить детей и свои бизнесы, в частности, винодельню во Франции.

Напомним, в семье Анджелины Джоли недавно произошло пополнение.

Также Фокус писал о новой странице скандального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли: актриса подала иск на четверть миллиарда долларов.