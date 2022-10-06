После заявления о домашнем насилии Анджелина Джоли отправилась на шопинг с дочкой Вивьен

Актрисе явно было необходимо развеяться после того, как Брэд Питт назвал ее показания ложными.

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Анджелина Джоли, которая на днях выдвинула обвинения против бывшего мужа, Брэда Питта, вышла на шопинг с дочкой Вивьен. Об этом пишет Daily Mail.

Мать и дочь прогуливались по Лос-Анджелесу, где их и сфотографировали папарацци. Их сопровождал охранник.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

Брэд Питт сейчас также находится в Лос-Анджелесе, его видели выходящим из офисного здания, вскоре после того, как его бывшая жена подала на него встречный иск в их яростной битве за их французскую винодельню Шато Мираваль.

Именно после того, как Питт подал на бывшую жену в суд, когда она продала свою часть винодельни, Анджелина подала встречный иск, в котором подробно рассказала о том, что, по ее словам происходило на борту частного самолета в 2016 году, который перевозил их семью из Франции в США.

Актриса утверждает, что Брэд Питт напился, напал на нее и детей и облил их вином. Именно этот инцидент послужил причиной того, что она подала на развод в том же году.

Брэд Питт уже заявил, что Джоли дала ложные показания.

По словам его представителя, их дети и так все время проводят с матерью, а из-за нового иска им и вовсе могут запретить общаться и тогда он никогда их больше не увидит, а Джоли получит полную опеку.

"Ее история постоянно развивается и обрастает подробностями", — заявил представитель Питта, который обвинил ее в том, что она начала клеветническую кампанию против бывшего мужа и настраивать детей против него.

"Она продолжает перефразировать, пересматривать и переосмысливать свое описание события, которое произошло 6 лет назад, добавляя совершенно неверную информацию каждый раз, когда ей не удается получить то, что она хочет. Ее история постоянно развивается", — заявил представитель актера.

Источник, близкий к актеру отметил, что он никогда публично не высказывался против бывшей жены из уважения к их детям, однако ему невероятно больно от того, что она о нем говорит.

Представители Анджелины Джоли, в свою очередь заявляют, что "она пошла на многое, чтобы защитить своих детей от повторения той боли, которую Питт причинил семье в тот день 2016 года".

Напомним, дело о домашнем насилии получило новые подробности после того, как Анджелина Джоли продала свою часть винодельни Шато Мираваль. Питт, который занялся виноделием, пришел в ярость и подал на нее в суд. Тогда актриса подала встречный иск.