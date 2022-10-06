Після заяви про домашнє насильство Анджеліна Джолі вирушила на шопінг із донькою Вів'єн

Акторці явно було необхідно розвіятися після того, як Бред Пітт назвав її свідчення неправдивими.

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Анджеліна Джолі, яка на днях висунула звинувачення проти колишнього чоловіка, Бреда Пітта, вийшла на шопінг із донькою Вів'єн. Про це пише Daily Mail.

Мати й дочка прогулювалися Лос-Анджелесом, де їх і сфотографували папараці. Їх супроводжував охоронець.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн

Бред Пітт зараз також знаходиться в Лос-Анджелесі, його бачили біля виходу з офісної будівлі, невдовзі після того, як його колишня дружина подала на нього зустрічний позов у їхній лютій битві за їхню французьку виноробню Шато Міраваль.

Саме після того, як Пітт подав на колишню дружину до суду, коли вона продала свою частину виноробні, Анджеліна подала зустрічний позов, в якому докладно розповіла про те, що, за її словами, відбувалося на борту приватного літака у 2016 році, який перевозив їхню родину з Франції до США.

Акторка стверджує, що Бред Пітт напився, напав на неї та дітей та облив їх вином. Саме цей інцидент спричинив те, що вона подала на розлучення того ж року.

Бред Пітт уже заявив, що Джолі дала неправдиві свідчення.

За словами його представника, їхні діти і так весь час проводять з матір'ю, а через новий позов їм взагалі можуть заборонити спілкуватися і тоді він ніколи їх більше не побачить, а Джолі отримає повну опіку.

"Її історія постійно розвивається і обростає подробицями", — заявив представник Пітта, який звинуватив її в тому, що вона розпочала наклепницьку кампанію проти колишнього чоловіка і налаштовувати дітей проти нього.

"Вона продовжує перефразувати, переглядати і переосмислювати свій опис події, яка сталася 6 років тому, додаючи абсолютно неправильну інформацію щоразу, коли їй не вдається отримати те, що вона хоче. Її історія постійно розвивається", — заявив представник актора.

Джерело, близьке до актора, зазначило, що він ніколи публічно не висловлювався проти колишньої дружини з поваги до їхніх дітей, проте йому неймовірно боляче від того, що вона про нього говорить.

Представники Анджеліни Джолі, зі свого боку, заявляють, що "вона пішла на багато, щоб захистити своїх дітей від повторення того болю, який Пітт завдав сім'ї того дня 2016 року".

Нагадаємо, справа про домашнє насильство отримала нові подробиці після того, як Анджеліна Джолі продала свою частину виноробні Шато Міраваль. Пітт, який зайнявся виноробством, розлютився і подав на неї до суду. Тоді акторка подала зустрічний позов.