Бред Пітт готовий боротися в суді за своїх дітей

Акторка звинувачує свого колишнього чоловіка в домашньому насильстві.

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58-річний голлівудський актор Бред Пітт готовий боротися в суді за право опіки над своїми дітьми. Про це пише CNA Lifestyle.

"Він піддався всеможливими нападкам та викривленням фактів. На щастя, державні органи, які Анджеліна намагалася використовувати проти нього, ухвалили свої власні незалежні рішення. Свої інтереси Пітт продовжуватиме відстоювати у суді, як він завжди це робив", — зізнається джерело, близьке до багатодітного батька.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Новий виток скандального голлівудського розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі знайшов своє прочитання восени 2022, коли акторка оприлюднила свіжі деталі ймовірного домашнього насильства з боку колишнього коханого. За словами Джолі, у 2016 на борту приватного джету Бред Пітт бив дітей та облив їх алкогольними напоями. Сам актор усі звинувачення колишньої дружини спростовує.

Хоча зіркова пара розпалася ще у 2016 році, суди між ними продовжуються досі. А саме за опіку над шістьма дітьми, троє з яких біологічні, та спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Elle

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла у світ після нового скандалу з колишнім чоловіком.

Також Фокус писав про відповідь адвокатів Бреда Пітта на нові обвинувачення Анджеліни Джолі.