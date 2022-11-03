Дженніфер Еністон вимагає в Бреда Пітта 100 мільйонів доларів

Схоже, голлівудський актор судитиметься вже з двома колишніми дружинами.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон вимагає 100 мільйонів доларів у свого колишнього чоловіка Бреда Пітта. Про це пише Heat World.

Яблуком розбрату між екскоханими став продюсерський центр Plan B, над яким раніше Пітт та Еністон працювали разом. Проте наразі актор вирішив продати його, не погодивши рішення з Дженніфер. Через це зірка серіалу "Друзі" подає в суд та планує відсудити в колишнього чоловіка 100 мільйонів доларів (майже чотири мільярди гривень).

За словами інсайдер, американська акторка грецького походження тривалий час була не лише співавтором, а й консультантом у багатьох проєктах.

"Річ не тільки в грошах. Для Джен не менш важливі принципи. Суть у тому, що вона була одним із творців та засновників Plan B, і хоча формально він перейшов до Бреда, вона не отримала нічого схожого на заслужене визнання за те, що працювала над його створенням від самого початку", — зазначає джерело.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Бред Пітт Фото: Скриншот

Оскільки Дженніфер Еністон навіть не підозрювала, що Пітт продає продюсерський центр, вона вирішила діяти рішуче. Для початку акторка очікує, що її визнають співзасновником проєкту, а згодом вона відсудить 100 мільйонів доларів компенсації.

Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки протягом років, проте подібний інцидент став справжнім яблуком розбрату.

"Джен все ще дбає про Бреда і не говорить про нього нічого поганого. Але подібний інцидент є жорстоким нагадуванням про те, що в них є проблеми, на які вона скаржилася всі ці роки", — додає джерело.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Бред Пітт Фото: People

За словами інсайдера, якщо голлівудський актор хоче зберегти адекватні стосунки з колишньою дружиною, то випише їй чек на 100 млн дол та не буде довго судитися зі ще одною екскоханою, адже тривалий час у судах Бред Пітт вирішує спірні питання з Анджеліною Джолі.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт були одружені близько п'яти років на початку 2000-х, проте після зйомок фільму "Містер і місіс Сміт" актор закохався в Анджеліну Джолі та кинув заради неї колишню дружину.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон провела Геловін 2022 з оскароносною акторкою Сандрою Буллок.

Також Фокус писав про готовність Бреда Пітта далі боротися в суді за своїх дітей.