Бред Пітт відреагував на одкровення Дженніфер Еністон про спроби завагітніти

Акторка спростувала домисли фанатів, що їхній шлюб розпався через відсутність спільних дітей.

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58-річний голлівудський актор Бред Пітт відреагував на одкровення своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон про її безпліддя. Про це пише Тhe news.

За словами інсайдерів, Пітт пишається тим, що його екскохана поділилася своєю історією.

"У них були свої зльоти та падіння, але сьогодні вони хороші друзі", — додає джерело.

У своєму новому інтерв'ю 53-річна зірка "Друзів" зізналася, що вже ніколи не зможе стати мамою. При цьому вона багато разів вдавалася до популярних способів завагітніти, але все було дарма.

[ + – ] Бред Пітт та Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Після розставання акторки та Бреда Пітта у 2005 ходили чутки, що він покинув свою колишню дружину через те, що вона не може народити йому дітей. Втім, у розмові з журналістами Дженніфер Еністон зізналася, що шлюб розпався зовсім через інші причини.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Бред Пітт Фото: Скриншот

Бред Пітт та Дженніфер Еністон були одружені близько 5 років, проте після зйомок фільму "Містер і місіс Сміт" з Анджеліною Джолі актор розпочав нову романтичну історію свого життя. Втім, і вона закінчилася невдало. Зірки досі ділять опіку над шістьма спільними дітьми та бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Еністон зізналася, що самотність це важко.

Також Фокус писав про нещодавній скандал між Бредом Піттом та Дженніфер Еністон з розміром у 100 мільйонів доларів.