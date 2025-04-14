Бывшая жена Дзидзьо призналась, от кого беременна первенцем (фото, видео)

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) раскрыла персону своего избранника. Оказалось, что она беременна от бизнесмена Андрея, однако пока пара еще не узаконила свои отношения.

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Об этом артистка рассказала в интервью kp.ua.

SLAVIA сообщила о первой беременности в клипе

Оказалось, что возлюбленный певицы непубличный человек, бизнесмен.

"Мы всегда вместе, и мне это очень нравится. Он поддерживает меня в моем творчестве, всегда меня вдохновляет творить еще больше, ему нравятся мои песни. Он всегда со мной на концертах. Это то, чего я хотела. Я мечтала, чтобы мы с мужчиной всегда были вместе, чтобы хорошо ему было со мной, а мне — с ним", — рассказала SLAVIA.

Впрочем, пока Андрей и Ярослава не спешат жениться, а когда наступит момент, это будет не громкое празднование.

"Я хочу очень тихо. Даже не хочу друзьям говорить. У меня уже это было, и мне это неважно. Нам очень хорошо вдвоем. А громкие празднования я уже прошла. К тому же я восемь лет работала на корпоративах, на свадьбах, мне это не интересно", — призналась беременная впервые знаменитость.

SLAVIA сообщила о первой беременности

В частности, стало известно, что влюбленные познакомились в киношколе.

"Он сидел напротив и просто пронизывал меня своим взглядом. Я, обычно, не люблю таких прямых взглядов. И сама не смотрю прямо в глаза. А тут такой контакт! Впервые в жизни так прямо в глаза смотрела мужчине. Сразу почувствовала, что это мой человек. Но не сразу близко подпустила к себе. Мы общались как друзья, вместе проводили время, я присматривалась к нему, прежде чем у нас начались серьезные отношения", — вспомнила SLAVIA.

В частности, певица призналась, что до сих пор носит фамилию Дзидзьо — Хома. Впрочем, во время бракосочетания изменит или на свою девичью, или на фамилию любимого.

"Я, кстати, еще думаю, какую фамилию брать. Главное — не остаться на том, что есть. Я не меняла фамилию Михаила. Не было смысла. Решила, когда буду жениться, тогда и поменяю. Зачем те лишние движения. Мне фамилия Михаила и не мешала, и не помогала, я нигде публично ее не использую, чтобы мне резало ухо", — отметила Ярослава.

Напомним, SLAVIA сообщила о своей первой беременности в клипе "Дівка з перцем".

Также Фокус писал о реакции самого Дзидзьо на беременность бывшей жены. Артист публично поздравил Ярославу с творческими и личными изменениями в жизни.