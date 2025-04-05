Дзидзьо отреагировал на беременность бывшей жены (фото, видео)
Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Притулы (SLAVIA).
Любезностями экс-супруги обменялись в Instagram.
Дзидзьо на своей странице в соцсети показал кадры из клипа "Дівка з перцем", где SLAVIA продемонстрировала заметно округлившийся животик, таким образом рассказав о своей первой беременности публично.
"Полноценная жизнь — это когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!" — написал Хома.
SLAVIA отреагировала на поздравления от бывшего мужа.
"Спасибо, Михась! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо", — написала артистка.
Отметим, что Ярослава Притула вышла замуж за Дзидзьо в 2013 году. В целом пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о своем разрыве.
"За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я личность! К разводу мы пришли плавно, и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми", — написала SLAVIA в 2021 году.
Пока остается загадкой, кто является отцом ребенка певицы, ведь она тщательно бережет свою личную жизнь от публики. В новом клипе появляется загадочный мужчина, однако неизвестно, это новый избранник SLAVIA, или актер.
Напомним, народный артист Украины Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу. В частности, певицы не поделили песню "Білі нарциси".
Также Фокус писал о том, что украинский актер Дмитрий Ярошенко объяснил, почему уехал за границу во время войны и не вернулся, после заявления Игоря Кондратюка об остановке съемок их фильма "В зените".