Дзидзьо отреагировал на беременность бывшей жены (фото, видео)

Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Притулы (SLAVIA).

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Любезностями экс-супруги обменялись в Instagram.

Дзидзьо на своей странице в соцсети показал кадры из клипа "Дівка з перцем", где SLAVIA продемонстрировала заметно округлившийся животик, таким образом рассказав о своей первой беременности публично.

"Полноценная жизнь — это когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!" — написал Хома.

SLAVIA отреагировала на поздравления от бывшего мужа.

"Спасибо, Михась! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо", — написала артистка.

SLAVIA беременна первенцем Фото: скріншот

Отметим, что Ярослава Притула вышла замуж за Дзидзьо в 2013 году. В целом пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о своем разрыве.

"За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я личность! К разводу мы пришли плавно, и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми", — написала SLAVIA в 2021 году.

SLAVIA и Дзидзьо

Пока остается загадкой, кто является отцом ребенка певицы, ведь она тщательно бережет свою личную жизнь от публики. В новом клипе появляется загадочный мужчина, однако неизвестно, это новый избранник SLAVIA, или актер.

SLAVIA беременна первенцем

Напомним, народный артист Украины Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу. В частности, певицы не поделили песню "Білі нарциси".

Также Фокус писал о том, что украинский актер Дмитрий Ярошенко объяснил, почему уехал за границу во время войны и не вернулся, после заявления Игоря Кондратюка об остановке съемок их фильма "В зените".