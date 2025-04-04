Актер Ярошенко, который сбежал за границу во время войны, сделал заявление о своем решении (видео)

Украинский актер Дмитрий Ярошенко объяснил, почему уехал за границу во время войны и не вернулся, после заявления Игоря Кондратюка об остановке съемок их фильма "В зените".

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Ярошенко подтвердил, что действительно находится сейчас за границей. Актер, по его словам, выехал из Украины из-за "важного международного проекта", поездка на который планировалась еще в январе 2022 года. Однако впоследствии звезда экрана передумал возвращаться домой: "из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект".

В частности, актер добавил, что все это время контактировал как с режиссером Стеколенко, так и с Кондратюком, чтобы обсудить возможности завершения съемок

"Но, очевидно, что сейчас его реализовать невозможно. Как и многие другие кинопроекты — из-за военного положения в стране и финансовых потребностей на оборону и выживание", — отметил Дмитрий.

Дмитрий Ярошенко выехал из Украины

До начала большой войны в Украине Кондратюк начал снимать фильм "В зените", став его продюсером. В 2021 году удалось создать лишь часть ленты. Главная роль в фильме досталась актеру Дмитрию Ярошенко, у которого было 80 процентов экранного времени. Впрочем, он во время полномасштабной войны с разрешения Минкульта выехал за границу и не вернулся из-за страха мобилизации, как рассказал Кондратюк. Без Дмитрия картину завершить не удастся.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за боязни того, что его могут мобилизовать", — заявил продюсер.

Кто такой Дмитрий Ярошенко

Он наиболее известен по главной роли в фильме "Заборонений". Дмитрий Ярошенко воплотил на экране украинского диссидента и поэта Василия Стуса.

Трейлер фильма "Заборонений"

Также Ярошенко снимался во многих спектаклях, среди которых трилогия о власти и моно-спектакль "Идиот". Актер играл в фильме "Джулия Блу", где изобразил снайпера с посттравматическим синдромом, снятого в Украине после вторжения РФ 2014 года.

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