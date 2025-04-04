"Почему не кричу о разводе?": жена бизнесмена Валеулина прокомментировала его роман с Алхим (фото, видео)

Жена бизнесмена Константина Валеулина Дарья прокомментировала роман мужа с блогершей Анной Алхим, новости о котором появились в сети в конце марта 2025 года.

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В Instagram Дарья Валеулина опубликовала обращение к подписчикам.

Дарья Валеулина

В видео жена Константина Валеулина отметила, что не хотела, чтобы ее личная жизнь стала настолько публичной.

"Я в жизни не могла представить, что когда-нибудь буду записывать такое видео с объяснениями о личной жизни. Но обстоятельства и другие люди решили за меня", — написала Дарья.

Жена бизнесмена обратилась к подписчикам и отметила, что она именно та жена, о которой говорит вся сеть. За последнее время Дарья получила тысячи сообщений, в том числе со словами поддержки, за что поблагодарила.

"Вы хотели услышать от меня правду? Хотели услышать, больно ли мне? Плачу ли я? Почему не кричу о разводе? Или наоборот, почему не оправдываю или не прощаю?", — сказала жена Константина Валеулина.

Дарья Валеулина

Вместе с этим, на нее посыпался хейт, из-за чего Дарья сейчас переживает не лучший период жизни.

"Моя правда в том, что я никогда в жизни не хотела оказаться в эпицентре такого скандала... Публичность — это вообще не моя история", — призналась женщина.

В частности, Дарья добавила, что не позволит никому оскорблять ее и ее родных, даже мужа.

"Я точно знаю, что останусь верной себе и своим принципам... Я просто хочу дать себе время. Мне действительно нужно время", — сказала жена бизнесмена.

Роман Анны Алхим и Константина Валеулина — детали

В конце марта 2025 года в сети активно заговорили о том, что Анна Алхим встречалась с женатым бизнесменом Константином Валеулиным два года, о чем она сама рассказала в Instagram.

"Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, а по нему все, кто знал (А ВСЕ ЗНАЛИ). Спасибо всем, вы свободны. А вы знаете, что спасает мир? Не любовь, нет. Правда спасет мир", — написала блогерша.

Анна Алхим и Константин Валеулин

Напомним, жена Константина Валеулина впервые прокомментировала его роман с Алхим. Дарья призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании блогерши. По мнению жены бизнесмена, это породило много лишней критики и скандалов вокруг ее семьи.

Также Фокус писал о том, что украинцы в креативный способ поддержали Дарью Валеулину.