"Чому не кричу про розлучення?": дружина бізнесмена Валеуліна прокоментувала його роман з Алхім (фото, відео)

Дружина бізнесмена Костянтина Валеуліна Дарʼя прокоментувала роман чоловіка з блогеркою Анною Алхім, новини про який зʼявилися в мережі наприкінці березня 2025.

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В Instagram Дарʼя Валеуліна опублікувала звернення до підписників.

Дарʼя Валеуліна

У відео дружина Костянтина Валеуліна наголосила, що не хотіла, аби її особисте життя стала настільки публічним.

"Я в житті не могла уявити, що коли-небудь буду записувати таке відео з поясненнями про особисте життя. Але обставини та інші люди вирішили за мене", – написала Дарʼя.

Дружина бізнесмена звернулася до підписників та зазначила, що вона саме та дружина, про яку говорить вся мережа. За останній час Дарʼя отримала тисячі повідомлень, зокрема зі словами підтримки, за що подякувала.

"Ви хотіли почути від мене правду? Хотіли почути, чи боляче мені? Чи я ридаю? Чому не кричу про розлучення? Або навпаки, чому не виправдовую чи не вибачаю?", – сказала дружина Костянтина Валеуліна.

Дарʼя Валеуліна

Разом з цим, на неї посипався хейт, через що Дарʼя наразі переживає не найкращий період життя.

"Моя правда в тому, що я ніколи в житті не хотіла опинитися в епіцентрі такого скандалу… Публічність — це взагалі не моя історія", – зізналася жінка.

Зокрема, Дар'я додала, що не дозволить нікому ображати її та її рідних, зокрема чоловіка.

"Я точно знаю, що залишуся вірною собі та своїм принципам… Я просто хочу дати собі час. Мені дійсно потрібен час", – сказала дружина бізнесмена.

Роман Анни Алхім та Костянтина Валеуліна — деталі

Наприкінці березня 2025 в мережі активно заговорили про те, що Анна Алхім зустрічалася з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним два роки, про що вона сама розповіла в Instagram.

"Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, а по ньому всі, хто знав (А ВСІ ЗНАЛИ). Дякую всім, ви вільні. А ви знаєте, що рятує світ? Не любові, ні. Правда врятує світ", — написала блогерка.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

Нагадаємо, дружина Костянтина Валеуліна вперше прокоментувала його роман з Алхім. Дар'я зізналася, що бачить "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні блогерки. На думку дружини бізнесмена, це породило багато зайвої критики й скандалів довкола її сімʼї.

Також Фокус писав про те, що українці в креативний спосіб підтримали Дарʼю Валеуліну.