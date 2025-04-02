"Промокод kozel": у мережі відреагували на роман Алхім з одруженим бізнесменом мемами (фото, відео)

У мережі бурхливо відреагували на новини про роман блогерки Анни Алхім з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним.

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Фокус зібрав найяскравіші реакції користувачів.

Напередодні дружина Костянтина Валеуліна Дарʼя вперше відреагувала на роман чоловіка з Алхім.

Дар'я зізналася, що бачить "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні блогерки в романі з її чоловіком.

"Нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду", — зазначила дружина Костянтина Валеуліна.

Дарʼя Валеуліна

У коментарях жінку підтримали в доволі креативний спосіб.

Разом з магазинами в коментарі до допису дружини бізнесмена Дарʼї Валеуліної "прийшло" Міністерство оборони України.

"Костянтин, готові запропонувати вам вакансії в лавах ЗСУ, це завжди вірне рішення. Компанія надійних побратимів, справжнє братерство та повага!" — пише пресофіцер Міноборони.

Зокрема, магазин домашнього одягу порадив спати з піжамами, а не з чоловіками, які зраджують.

Також українські креативні підприємці дали промокод "два стільці" для покупки піджака, який "сидить краще, ніж чоловік у двох сімʼях одночасно".

А одна майстриня порадила набити в неї тату, хоча не "завадило б набити Костіку обличчя".

Окрім цього, дарували промокод "козел" та радили залишатися завжди красивою.

Тим часом магазин взуття порадив здійснити в них покупку, щоб "Костік пішов на**р".

До рекламної дискусії також приєдналася ритуальна агенція, запропонувавши свої вінки у склі, адже ще незрозуміло, як закінчиться ця історія.

А блогер-айтівець пожартував, що зможе потягнути дві роботи, як і Валеулін дві жінки одночасно.

Роман Анни Алхім та Костянтина Валеуліна — деталі

Наприкінці березня 2025 в мережі активно заговорили про те, що блогерка Анна Алхім зустрічалася з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, про що вона сама розповіла в Instagram.

"Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, а по ньому всі, хто знав (А ВСІ ЗНАЛИ). Дякую всім, ви вільні. А ви знаєте, що рятує світ? Не любові, ні. Правда врятує світ", — написала зірка мережі.

Стосунки Алхім та Валеуліна тривали два роки і були непублічними.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

Нагадаємо, дружина Костянтина Валеуліна відреагувала на його роман з Алхім. Дар'я зізналася, що бачить "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні блогерки. На думку дружини бізнесмена, це породило багато зайвої критики й скандалів довкола її сімʼї.

Також Фокус писав про те, що український актор Дмитро Ярошенко втік з України під час війни через страх мобілізації. Через це зйомки фільму, який продюсує Ігор Кондратюк, зриваються.