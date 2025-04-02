Зіграв Стуса: Кондратюк розказав про відомого актора, який втік за кордон (відео)

Український продюсер Ігор Кондратюк зізнався, як постраждав через втечу відомого актора Дмитра Ярошенка за кордон під час повномасштабної війни.

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Про це музикант розповів в інтервʼю Яніні Соколовій.

Ігор Кондратюк розповів про втечу Дмитра Ярошенка за кордон (див. з 38:00)

Ще до початку великої війни в Україні Кондратюк почав знімати фільм "В зеніті", ставши його продюсером. 2021 року вдалося створити лише частину стрічки. Головна роль у фільмі дісталася актору Дмитру Ярошенку, у якого було 80 відсотків екранного часу. Утім, зірка "Забороненого" під час повномасштабної війни з дозволу Мінкульту виїхав за кордон та не повернувся через страх мобілізації. Без нього стрічку завершити не вдасться.

"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через боязнь того, що його можуть мобілізувати. Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно розродиться, я не знаю", — зізнався Ігор Кондратюк.

Зокрема, продюсер зізнався, що підтримує виїзд українських артистів за кордон, адже вони можуть збирати там великі кошти на потреби наших захисників і захисниць.

Хто такий Дмитро Ярошенко

Актор найбільш відомий за своєю роллю у фільмі "Заборонений". Ярошенко втілив на екрані роль українського дисидента та поета Василя Стуса.

Також Дмитро знімався у багатьох виставах, серед яких трилогія про владу та моно-вистава "Ідіот". Він грав у фільмі "Джулія Блу", де зобразив снайпера з посттравматичним синдромом, знятого в Україні після вторгнення РФ 2014 року.

Трейлер фільму "Заборонений"

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