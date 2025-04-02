Зіграв Стуса: Кондратюк розказав про відомого актора, який втік за кордон (відео)
Український продюсер Ігор Кондратюк зізнався, як постраждав через втечу відомого актора Дмитра Ярошенка за кордон під час повномасштабної війни.
Про це музикант розповів в інтервʼю Яніні Соколовій.
Ще до початку великої війни в Україні Кондратюк почав знімати фільм "В зеніті", ставши його продюсером. 2021 року вдалося створити лише частину стрічки. Головна роль у фільмі дісталася актору Дмитру Ярошенку, у якого було 80 відсотків екранного часу. Утім, зірка "Забороненого" під час повномасштабної війни з дозволу Мінкульту виїхав за кордон та не повернувся через страх мобілізації. Без нього стрічку завершити не вдасться.
"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через боязнь того, що його можуть мобілізувати. Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно розродиться, я не знаю", — зізнався Ігор Кондратюк.
Зокрема, продюсер зізнався, що підтримує виїзд українських артистів за кордон, адже вони можуть збирати там великі кошти на потреби наших захисників і захисниць.
Хто такий Дмитро Ярошенко
Актор найбільш відомий за своєю роллю у фільмі "Заборонений". Ярошенко втілив на екрані роль українського дисидента та поета Василя Стуса.
Також Дмитро знімався у багатьох виставах, серед яких трилогія про владу та моно-вистава "Ідіот". Він грав у фільмі "Джулія Блу", де зобразив снайпера з посттравматичним синдромом, знятого в Україні після вторгнення РФ 2014 року.
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