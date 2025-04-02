Сыграл Стуса: Кондратюк рассказал об известном актере, который сбежал за границу (видео)

Украинский продюсер Игорь Кондратюк признался, как пострадал из-за побега известного актера Дмитрия Ярошенко за границу во время полномасштабной войны.

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Об этом музыкант рассказал в интервью Янине Соколовой.

Игорь Кондратюк рассказал о побеге Дмитрия Ярошенко за границу (см. с 38:00)

Еще до начала большой войны в Украине Кондратюк начал снимать фильм "В зените", став его продюсером. В 2021 году удалось создать лишь часть ленты. Главная роль в фильме досталась актеру Дмитрию Ярошенко, у которого было 80 процентов экранного времени. Впрочем, звезда "Забороненого" во время полномасштабной войны с разрешения Минкульта выехал за границу и не вернулся из-за страха мобилизации. Без него ленту завершить не удастся.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за боязни того, что его могут мобилизовать. Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино разродится, я не знаю", — признался Игорь Кондратюк.

В частности, продюсер признался, что поддерживает выезд украинских артистов за границу, ведь они могут собирать там большие средства на нужды наших защитников и защитниц.

Кто такой Дмитрий Ярошенко

Актер наиболее известен по своей роли в фильме "Заборонений". Ярошенко воплотил на экране роль украинского диссидента и поэта Василия Стуса.

Также Дмитрий снимался во многих спектаклях, среди которых трилогия о власти и моно-спектакль "Идиот". Он играл в фильме "Джулия Блу", где изобразил снайпера с посттравматическим синдромом, снятого в Украине после вторжения РФ 2014 года.

Трейлер фильма "Заборонений"

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