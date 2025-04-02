Алхим и Валеулин: жена бизнесмена отреагировала на слова его любовницы (фото)

Жена бизнесмена Константина Валеулина Дарья впервые отреагировала на роман мужа с блогершей Анной Алхим.

Related video

Об этом женщина рассказала в своем Instagram.

Дарья призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании звезды сети в романе с ее мужем. По мнению жены бизнесмена, это породило много лишней критики и скандалов вокруг ее семьи.

"Я долго думала, стоит ли что-то говорить. Потому что я никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сочувствия. Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила — не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя. Спасибо за способность сочувствовать, а не осуждать", — отметила Дарья Валеулина.

Дарья Валеулина

Роман Анны Алхим и Константина Валеулина

В конце марта 2025 года в сети активно заговорили о том, что блогерша Анна Алхим встречалась с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, о чем она сама рассказала публично. Алхим опубликовала их фото после того, как мужчина вернулся к жене, с которой воспитывает маленькую дочь.

"Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, а по нему все, кто знал (А ВСЕ ЗНАЛИ). Спасибо всем, вы свободны. А вы знаете, что спасает мир? Не любовь, нет. Правда спасет мир", — написала блогерша.

Их отношения длились два года и были непубличными.

Анна Алхим и Константин Валеулин

Напомним, в начале 2024 года Алхим станцевала под русскую музыку на фоне Аллеи погибших героев в Хмельницком. Впоследствии блогерша говорила, что не знала, что фото на фоне — это погибшие украинские воины.

Также Фокус писал о том, почему дочь Евгения и Ксении Кошевых убегала из дома через окно. Родители вспомнили тяжелый период во взрослении старшего ребенка.