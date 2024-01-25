Блогерша Алхим оскандалилась из-за видео под песню россиянки на фоне погибших бойцов ВСУ

Пользователи соцсетей раскритиковали Анну Алхим за ролик из Хмельницкого под песню на русском языке. Девушка, в свою очередь, заявила, что не оглядывалась по сторонам в процессе съемки.

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Известная украинская блогерша Анна Алхим опубликовала новый ролик, который разгневал пользователей интернета. Сняла она его под русскую музыку на алле памяти погибших героев. Видео опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram.

Произошло это в городе Хмельницкий, куда девушка приехала с визитом. Прогуливаясь по городу она сняла ролик, в котором на фоне снега кружилась и позировала на камеру. В это время за ней стояли стенды с фотографиями украинских военных, которые погибли на войне с Россией.

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Примечательно, что на фоне играет песня "Юность" российской исполнительницы Makfa, которая продолжает творческую деятельность на территории страны-агрессора.

Анна Алхим ответила на критику пользователей сети в комментариях. Она заявила, что видеоролик совершенно не про погибших военных и это лишь случайное совпадение.

"Я не смотрела по сторонам, когда его снимали, я впервые тут. И я не считаю, что я как-то оскорбила память людей, которые погибли. Вы, конечно, может думать как вам позволяет ваше мышление", — говорится в ответе.

На это обратил внимание военнослужащий Дмитрий Андрюшенко с позывным "Дипломат" в своем Telegram-канале. По его словам, правоохранительным органам и Службе безопасности Украины необходимо обратить на нее внимание и задержать.

"Явная антиукраинская пропаганда. Во всех ее проявлениях", — подытожил боец ВСУ.

Украинская блогерша сняла видео под песню россиянки на фоне аллеи памяти бойцов ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, 6 сентября сообщалось, что блогерша-миллионник оскорбила вдову воина ВСУ. Речь про Татьяну Коряк, которая ранее проживала в городе, который полностью уничтожили российские оккупанты — Бахмуте. При этом женщина продолжает утверждать, что на Украину никто не напал. Говорит, что война продолжается потому, что она "кому-то нужна".