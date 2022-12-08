Блогершу Софию Стужук обвинили в инсценировании нападения на ее дом с "коктейлями Молотова"

Недавно украинская блогерша заявила, что ее дом в Риге забросали "коктейлями Молотова". Однако не все поверили словам девушки.

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31-летняя украинская блогерша Анна Алхим считает, что таким образом София Стужук хотела устроить пиар, а на ее дом на самом деле никто не нападал. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Аж передернуло от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан, из твоего города, в том числе беременных женщин и детей, спящих ночью в жилых домах убивают баллистическими ракетами — все не так однозначно и карма у них такая, а ты голубь мира и вне политики, а когда в тебя петардой запустили — ко-ко-ко!", — написала девушка.

Инстаблогерша рассказала, что по камерам наблюдений соседей Стужук выяснили, что это ее нынешний бойфренд, от которого она ждет ребенка, устроил поджог с помощью петард. Алхим считает, что это все для подогрева Giweaway, который стартовал у Софии 5 декабря. Стоит отметить, что в конкурсе также принимают участие российские блогеры, поддерживающие войну в Украине.

"Покушение на жизнь! Во гнида! Еще и статейки заказывает. Да кто тебе после этого жилье в аренду сдаст? Еще и дорогое? Кто захочет связываться с этой е*нутой в ущерб своему имуществу? Тоже согласно с насиками, которые раскусили, что жилье ей не по карману и она съедет. А потом и в Россию. И там будет продолжать врать", — подчеркнула Алхим.

Напомним, известная украинская блогерша Соня Стужук, которая сейчас проживает в Латвии, пожаловалась на то, что ее дом в Риге ночью забросали "коктейлями Молотова". Перед этим инцидентом Стужук говорила об угрозах в ее адрес со стороны некой Юлии.