Ночное нападение: дом известной украинской блогерши забросали коктейлями Молотова (фото)

София Стужук вместе с детьми и своим мужчиной сейчас проживает в Риге. Перед поджогом она говорила об угрозах со стороны некой Юлии.

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Известная украинская блогерша Соня Стужук, которая сейчас проживает в Латвии, пожаловалась на то, что ее дом в Риге сегодня ночью забросали коктейлями молотова. Перед этим инцидентом Стужук говорила об угрозах в ее адрес со стороны некой Юлии. Об этом сообщает сайт "ТСН".

По словам журналистов, нападение произошло в два часа ночи. В своем Instagram Стужук написала, что ей повезло, что в эту ночь она не спала, поскольку фасад дома, в котором находилась сама беременная Стужук, ее мужчина и пятеро детей обгорел.

"Почти 2 часа ночи. Наш дом (где находятся 5 детей и беременная женщина) обкидали коктейлями Молотова", — подписала Стужук свое фото в Instagram.

По словам блогерши, ее спутник жизни Антон выбежал из дому и потушил огонь, вероятно напугав поджигателей. Также Стужук выложила фото, где в комментариях написала возможные причины нападения.

"А цель? Напугать? Или как мне писали: чтобы ты и твои выбл**ки горели заживо?", — написала она на фото.

Кроме того Стужук сообщила, что после инцидента приехала полиция и начала расследование.

Помимо этих фото блогерша опубликовала обращение к некой Юлии, которая якобы угрожала Стужук и раскрыла данные ее местопребывании.

"Ну теперь же ты понимаешь, что это уже даже не травля и клевета?", — написала Стужук.

Стоит отметить, что сейчас все страницы известной украинской блогерши в соцсетях сейчас заблокированы. После инцидента страница в Instagram по адресу "instagram.com/sofia_stuzhuk" недоступна. Также Facebook-страница Софии Стужук содержит сообщение "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Однако в Telegram-канале Sofia Stuzhuk с 320 тысячами подписчиков опубликован пост, в котором автор рассказывает о подробностях происшествия. По словам Стужук, она услышала звуки разбитого стекла, падающих предметов на веранде, после чего увидела огненную вспышку.

"Мы свет включили, выбежали вниз. Антон потушил…Неизвестно, это и была цель просто напугать, или дальше бы кидали.ю, если бы мы не проснулись….Но если бы я спала — и горел бы гараж, где машины — думаю всем понятно, что могло бы произойти", — говорится в сообщении.

Ранее, одна из самых популярных блогеров Украины – София Стужук после 24 февраля вместе со своими детьми сбежала в Латвию. Она написала пост в котором пояснила, почему не писала о войне в Украине. По ее словам, блогерша не видит смысла в том, чтобы писать на эту тему, и не хочет "поддаваться агрессии и ненависти".