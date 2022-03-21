Известная украинская блогер Соня Стужук объяснила, почему молчала о войне и удалила Instagram

Ранее она постила в сториз фото обстрела Киева, но после не возвращалась к теме войны

Одна из самых популярных блогеров Украины – София Стужук написала пост в котором пояснила, почему не писала о войне в Украине, как другие селебрити. И этот пост стал последним в ее Instagram, сейчас он удален.

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Стужук – является одной из самых популярных украинок в Instagram, на ее профиль было подписано более пяти миллионов человек со всего мира.

София Стужук объяснила трехнедельное молчание о войне тем, что "все и так все знают". София пояснила, что не хочет "поддаваться агрессии и ненависти".

[ + – ] Последний пост Софии Стужук Фото: Instagram sofia_stuzhuk

"Меня "пинали", чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем? Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир, но все продолжается", — написала блогер.

Сейчас ее страница в Instagram удалена. Остался профиль в Facebook, но там с прошлого года не было обновлений. Где сейчас находится киевлянка с детьми – неизвестно. Но ранее в сториз она намекала, что выехала из Киева.

Напомним, София Стужук стала популярна своим историям о семейной жизни, о которой она подробно рассказывала в соцсетях. Также она основала два онлайн-магазина и даже показывала онлайн свои третьи роды.

Впрочем, через некоторое время она сообщила, что ее идеальная семья далека от картинки в соцсетях и развелась со своим супругом, также популярным блогером и фитнесс-тренером Дмитрием Стужуком. Тот скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусом.