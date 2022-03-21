Відома українська блогерка Соня Стужук пояснила, чому мовчала про війну та видалила Instagram

Раніше вона постила у сторіз фото обстрілу Києва, але після цього не поверталася до теми війни.

Одна з найпопулярніших блогерів України — Софія Стужук написала допис, у якому пояснила, чому не писала про війну в Україні, як інші селебріті. І цей допис став останнім у її Instagram, зараз він видалений.

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Стужук — одна з найпопулярніших українок в Instagram, на її профіль було підписано понад п'ять мільйонів людей з усього світу.

Софія Стужук пояснила тритижневу мовчанку про війну тим, що "усі й так усе знають". Софія пояснила, що не хоче "піддаватися агресії та ненависті".

[ + – ] Останній допис Софії Стужук Фото: Instagram sofia_stuzhuk

"Мене "пинали", щоб я зверталася до своєї російської аудиторії. А з чим? Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості. Знає і просить увесь світ, але все триває", — написала блогерка.

Наразі її сторінку в Instagram видалено. Залишився профіль у Facebook, але там минулого року не було оновлень. Де зараз перебуває киянка з дітьми — невідомо. Але раніше у сторіз вона натякала, що виїхала з Києва.

Нагадаємо, Софія Стужук стала популярна завдяки своїм історіям про сімейне життя, про яке вона докладно розповідала у соцмережах. Також вона заснувала два онлайн-магазини і навіть показувала онлайн свої треті пологи.

Утім, через деякий час вона повідомила, що її ідеальна сім'я далека від картинки в соцмережах і розлучилася зі своїм чоловіком, також популярним блогером і фітнес-тренером Дмитром Стужуком. Той помер у 2020 році від ускладнень, спричинених коронавірусом.