Нічний напад: будинок відомої української блогерки закидали коктейлями Молотова (фото)

Софія Стужук разом із дітьми та своїм чоловіком зараз проживає в Ризі. Перед підпалом вона говорила про погрози з боку якоїсь Юлії.

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Відома українська блогерка Соня Стужук, яка зараз мешкає в Латвії, поскаржилася на те, що її будинок у Ризі сьогодні вночі закидали коктейлями Молотова. Перед цим інцидентом Стужук говорила про погрози на її адресу з боку якоїсь Юлії. Про це повідомляє сайт "ТСН".

За словами журналістів, напад стався о другій годині ночі. У своєму Instagram Стужук написала, що їй пощастило, що цієї ночі вона не спала, оскільки фасад будинку, в якому перебувала сама вагітна Стужук, її чоловік і п'ятеро дітей, обгорів.

"Майже 2 години ночі. Наш будинок (де перебувають 5 дітей і вагітна жінка) обкидали коктейлями Молотова", — підписала Стужук своє фото в Instagram.

За словами блогерки, її супутник життя Антон вибіг із будинку та загасив вогонь, імовірно, налякавши паліїв. Також Стужук виклала фото, де в коментарях написала можливі причини нападу.

"А ціль? Налякати? Або як мені писали: щоб ти й твої вибл**ки горіли живцем?" — написала вона на фото.

Крім того, Стужук повідомила, що після інциденту приїхала поліція та почала розслідування.

Крім цих фото, блогерка опублікувала звернення до якоїсь Юлії, яка нібито погрожувала Стужук і розкрила дані її місцезнаходження.

"Ну тепер же ти розумієш, що це вже навіть не цькування та наклеп?" — написала Стужук.

Варто зазначити, що зараз усі сторінки відомої української блогерки в соцмережах заблоковані. Після інциденту сторінка в Instagram за адресою instagram.com/sofia_stuzhuk недоступна. Також Facebook-сторінка Софії Стужук містить повідомлення "Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього".

Однак у Telegram-каналі Sofia Stuzhuk із 320 тисячами підписників опубліковано пост, у якому автор розповідає про подробиці події. За словами Стужук, вона почула звуки розбитого скла, падіння предметів на веранді, після чого побачила вогняний спалах.

"Ми світло ввімкнули, вибігли вниз. Антон загасив ... Невідомо, це і була мета — просто налякати, чи далі б кидали. Якби ми не прокинулися .... Але якщо б я спала — і горів би гараж, де машини — думаю всім зрозуміло, що могло б статися", — йдеться в повідомленні.

Раніше одна з найпопулярніших блогерів України, Софія Стужук після 24 лютого разом зі своїми дітьми втекла в Латвію. Вона написала пост, у якому пояснила, чому не писала про війну в Україні. За її словами, блогерка не бачить сенсу в тому, щоб писати на цю тему, та не хоче "піддаватися агресії та ненависті".