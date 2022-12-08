Блогерку Софію Стужук звинуватили в інсценуванні нападу на її будинок із "коктейлями Молотова"

Нещодавно українська блогерка заявила, що її будинок у Ризі закидали "коктейлями Молотова". Проте не всі повірили словам дівчини.

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31-річна українська блогерка Ганна Алхім вважає, що таким чином Софія Стужук хотіла влаштувати піар, а на її дім насправді ніхто не нападав. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Аж пересмикнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару обрала. Коли твоїх співгромадян, із твого міста, зокрема вагітних жінок та дітей, які сплять уночі в житлових будинках, вбивають балістичними ракетами — все не так однозначно і карма у них така, а ти голуб миру і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили — ко-ко-ко!" — написала дівчина.

Інстаблогерка розповіла, що за камерами спостережень сусідів Стужук з'ясували, що це її нинішній бойфренд, від якого вона чекає на дитину, влаштував підпал за допомогою петард. Алхім вважає, що це все для підігріву Giweaway, який стартував у Софії 5 грудня. Варто зазначити, що у конкурсі також беруть участь російські блогери, які підтримують війну в Україні.

"Замах на життя! У, гнида! Ще й статейки замовляє. Та хто тобі після цього житло в оренду здасть? Ще й дороге? Хто захоче зв'язуватися з цією йо*нутою на шкоду своєму майну? Також, згідно з "насіками", які розкусили, що житло їй не по кишені і вона з'їде. А потім і в Росію. І там продовжуватиме брехати", — наголосила Алхім.

Нагадаємо, відома українська блогерка Соня Стужук, яка зараз проживає в Латвії, поскаржилася на те, що її будинок у Ризі вночі закидали "коктейлями Молотова". Перед цим інцидентом Стужук говорила про погрози на її адресу з боку якоїсь Юлії.