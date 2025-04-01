"Догоняли": жена Кошевого рассказала, почему их дочь выпрыгнула из окна (фото, видео)

Ксения Кошевая вспомнила тяжелый период во взрослении старшей дочери Варвары, когда девочка убегала из дома к друзьям.

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Об этом жена Евгения Кошевого рассказала в интервью Славе Демину.

Ксения Кошевая рассказала о тяжелом периоде во взрослении старшей дочери Вари

По словам Ксении, ее старшая дочь довольно болезненно переживала переходный возраст.

"Варя была сложная с 11-12 лет: то хочу, то не хочу, туда пойду, а туда — нет... Было время, когда она убегала из дома. Где-то, может 13 (лет, — ред.). К друзьям куда-то. Догоняли и забирали", — рассказала жена юмориста.

Оказалось, что Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала из дома в холодный осенний период.

"Мы ее, видимо, не понимали так, как она хотела. Но мы постоянно разговаривали, хотя она совсем не слышала", — вспомнила Ксения Кошевая.

Жена звезды экрана рассказала, что такие натянутые отношения со временем прошли. В частности, семья обращалась к психологам.

Евгений Кошевой с дочерью Варварой Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Я извинялась неоднократно. И Женя. Нашли общий язык, и она извинилась перед нами. Сейчас она говорит: "Мам, мне так стыдно, что я такое творила". Ну мы это все пережили и все... И потом я поняла, что мы точно что-то потеряли и занимались чем-то другим больше, чем ею", — считает Ксения.

Отметим, что в семье Ксении и Евгения Кошевых также подрастает младшая дочь Серафима. По словам жены актера, второй ребенок сейчас очень спокойный и требовательный.

Напомним, летом 2024 года дочь Евгения Кошевого перепела известный хит Уитни Хьюстон.

Также Фокус писал о том, как Евгений Кошевой рассказал, почему его дочь хочет учиться за границей. По его словам, девушка нацелилась на обучение в Польше.