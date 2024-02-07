16-летняя дочь Евгения Кошевого перепела всемирно известный хит (Видео)

Варвара Кошевая поразила сеть своим исполнением всемирно известного хита Уитни Хьюстон. Девушка в последнее время редко выходит на связь с поклонниками, поэтому такое ее появление приятно удивило украинцев.

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Дочь 40-летнего известного украинского шоумена, комика и художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, Варвара, исполнила всемирно известный хит американской певицы Уитни Хьюстон и очаровала сеть своими вокальными способностями. Видеоролик на котором девушка поет песню и I have nothing девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Стоит отметить, что дочь звездного папочки давно демонстрирует свои вокальные способности. Еще 5 лет назад девушка участвовала в вокальном шоу "Голос дети". Уже тогда девочка демонстрировала успехи в музыке. Также Варвара была участницей детского Евровидения в 2019 году.

У себя в инстаграме Евгений Кошевой не скрывает, что дочь мечтает стать артисткой, ведь прямо ее так и называет.

Нине известно, что девушка живет в столице, активно занимается вокалом.

В прошлом году юная дочь Евгения Кошевого стала фигуранткой громкого скандала. Девушка активно вела страницу в сети Тик-ток, где публиковала видео под музыку российских исполнители. Такие действия несовершеннолетней девушки украинцы расценили как пропаганду страны агрессора.

Конечно на упреки в сторону дочери ответил Евгений Кошевой. Тогда актер заявил, что провел профилактическую беседу с дочерью, однако запретить и искоренить из ее жизни русский язык он не может.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал о планах дочери учиться за границей. Также шоумен рассказал, о заработках во время войны и сколько тратит в месяц.