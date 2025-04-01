"Доганяли": дружина Кошового розповіла, чому їхня донька вистрибнула з вікна (фото, відео)

Ксенія Кошова пригадала важкий період у дорослішанні старшої доньки Варвари, коли дівчинка тікала з дому до друзів.

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Про це дружина Євгена Кошового розповіла в інтервʼю Славі Дьоміну.

Ксенія Кошова розповіла про важкий період у дорослішанні старшої доньки Варі

За словами Ксенії, її старша донька доволі болісно переживала перехідний вік.

"Варя була складна з 11–12 років: те хочу, те не хочу, туди піду, а туди – ні… Був час, коли вона драпала з дому. Десь, може 13 (років, — ред.). До друзів кудись. Доганяли і забирали", — розповіла дружина гумориста.

Виявилося, що Варя вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла з дому в холодний осінній період.

"Ми її, мабуть, не розуміли так, як вона хотіла. Але ми постійно розмовляли, хоча вона зовсім не чула", – пригадала Ксенія Кошова.

Дружина зірки екрану розповіла, що такі натягнуті стосунки з часом минули. Зокрема, родина зверталася до психологів.

Євген Кошовий з донькою Варварою Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Я вибачалася неодноразово. І Женя. Порозумілися, і вона перепросила у нас. Зараз вона каже: "Мам, мені так соромно, що я таке творила". Ну ми це все пережили й усе… І потім я зрозуміла, що ми точно щось втратили й займалися чимось іншим більше, ніж нею", – вважає Ксенія.

Зазначимо, що в родині Ксенії та Євгена Кошових також підростає менша донька Серафима. За словами дружини актора, друга дитина наразі дуже спокійна та вимоглива.

Нагадаємо, влітку 2024 донька Євгена Кошового переспівала відомий хіт Вітні Г'юстон.

Також Фокус писав про те, як Євген Кошовий розповів, чому його донька хоче вчитися за кордоном. За його словами, дівчина націлилася на навчання в Польщі.